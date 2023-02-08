Российские эксперты по разработке лекарств: сегодня наша главная задача - преодолеть «долину смерти»

В последний год в нашей стране произошел взрыв интереса к науке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- В последний год в нашей стране произошел взрыв интереса к науке. А из всех научных статей, которые выпускаются сейчас в мире, каждая четвертая посвящена клинической медицине, - рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню науки (8 февраля), вице-президент РАН, академик, доктор медицинских наук Михаил Пирадов.

Говоря о самых перспективных медразработках, ученый отметил технологии, связанные с редактированием генома человека. «Конечно, здесь есть масса этических моментов, которые обязательно нужны учитывать», - уточнил эксперт. Сегодня уже появились геннотерапевтические лекарства, одна инъекция которых позволяет излечивать людей от тяжелейших наследственных заболеваний. В то же время генетические исследования (тесты) позволяют предсказывать развитие тех или иных недугов, которые могут дебютировать через 20-30 лет. Это дает возможность «подстелить соломку» - начать принимать меры, которые снизят угрозы для здоровья.

Пока такие обследования с элементами «предсказывания» болезней не вошли в клиническую практику. Но есть и другой способ. Любому человеку, который хочет прожить долго и сохранить здоровье, начиная с 45 лет желательно ежегодно проверять основные параметры состояния своего организма, посоветовал академик Пирадов. Напомним, набор базовых обследований и анализов для раннего выявления самых распространенных заболеваний входит в бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. С 40-летнего возраста она полагается ежегодно, до этого - раз в три года. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по ОМС.

«КАРТА НАУКИ»

Поддержкой фундаментальных исследований, в том числе в области медицины, занимается Российский научный фонд (РНФ). С декабря прошлого года он также уполномочен поддерживать прикладные исследования и разработки промышленных технологий

- Всего у нас сейчас 10 тысяч научных проектов. Это огромная база, фактически «карта науки», - пояснил гендиректор РНФ Александр Хлунов. - Мы поддерживаем 50 тысяч российских ученых.

Из числа наиболее перспективных медицинских проектов Хлунов назвал такие:

- изучение болезни Паркинсона: роли воспалительных процессов и определенных генов в развитии этого тяжелого недуга. Задача - разработка передовых методов диагностики для максимально раннего начала лечения (полностью победить эту болезнь современная медицина пока не может);

- исследования в рамках борьбы с болезнью Альцгеймера. В частности, изучается, как можно затормозить деградацию мозга у больных с учетом особенностей формирования новых капилляров (мелких кровеносных сосудов);

- разработка персонализированных подходов к лечению рака легкого.

МЕЖДУ ПРОТОТИПОМ И ГОТОВЫМ ЛЕКАРСТВОМ - ПРОПАСТЬ

Один из главных вызовов для нашей страны сейчас - создание оригинальных, инновационных лекарств. Пока большинство фармкомпаний производят дженерики, то есть аналоги давно зарегистрированных зарубежных препаратов.

- Первичная разработка оригинальных лекарств связана с очень высокими рисками, - пояснил проректор по научно-технологическому развитию университета «Сириус», руководитель направления «Биотехнология» Роман Иванов. - Наша фармпромышленность не готова брать на себя такие риски, когда горизонт возврата инвестиций превышает 5-7 лет. И при этом велика вероятность, что разработка не дойдет до коммерциализации.

Как решить эту проблему? По словам Иванова, зарубежный опыт показывает, что палочкой-выручалочкой становятся университеты и малые инновационные компании, созданные на базе вузов (так называемые трансляционные центры). «Они выступают ключевым звеном, которое позволяет доводить высокорисковые инновационные продукты до стадии, когда они станут интересны большой фарме», - считает эксперт.

В университетах нужно создавать команды разработчиков с самыми широкими навыками. Они должны понимать, как найти мишень для нового лекарства, создать его перспективный прототип, уметь проводить доклинические испытания и клинические исследования первой фазы. В таком случае фармкомпании будут видеть: препарат действительно перспективный, заверил Роман Иванов. И добавил, что у нас нет таких форматов в рамках академических институтов и научно-образовательных организаций.

«Нужно создавать трансляционные центры, которые позволят преодолеть «долину смерти» между прототипом препарата и готовым лекарством», - заключил ученый.

КСТАТИ

В университете «Сириус» сейчас создается полноценная экосистема для научных исследований, рассказал проректор. В комплекс будет входить университетская клиника, группа лабораторий. А также уникальный центр доклинических исследований, где будут проводиться опыты на приматах при поддержке Курчатовского института.

В ТЕМУ

Приручить вирусы и создать новые антибиотики

Как сообщили участники пресс-конференции, в пакете передовых разработок российских ученых есть немало технологий медицины будущего. Среди них:

- онколитические вирусы. Речь идет о «приручении» вирусов, чтобы с их помощью прицельно уничтожать раковые клетки, а также усиливать противоопухолевый иммунитет;

- радиофармпрепараты. Это радионуклиды, которые вырабатываются в ядерных реакторах и ускорителях частиц. Их соединяют с белком, который поглощается раковыми клетками. За счет этого облучаются и гибнут именно очаги опухоли, а здоровые ткани не повреждаются. Одна из прорывных разработок последнего времени - отечественный Лютеций-177. Он лечит рак костной ткани и применяется при метастатических поражениях костей. Еще совсем недавно это считалось неизлечимым;

- искусственный интеллект для поиска новых антибиотиков. «Умные» алгоритмы помогают находить новые антибактериальные вещества, что очень ценно в условиях растущей резистентности (устойчивости) болезнетворных бактерий к существующим лекарствам.