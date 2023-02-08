Владимир Путин поручил Александру Куренкову увеличить группировку МЧС в Турции

В ближайшие часы в Турцию прибудут еще 50 спасателей отряда «Центроспас» и 11 врачей Минздрава России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина, глава МЧС Александр Куренков принял решение об увеличении группировки спасателей в Турции», - об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ближайшие часы спецборт министерства доставит в республику еще 50 спасателей отряда «Центроспас» и 11 врачей Минздрава России.

Таким образом, общая численность российских специалистов составит более 150 человек.

Автономный лагерь российских спасателей развернут в городе Кахраманмараш, где на протяжении двух дней ведутся работы по обследованию и разбору завалов.

А непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации развернут аэромобильный госпиталь - с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками. Более 40 врачей готовы оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Накануне для тушения очагов пожаров, возникших в результате землетрясения, в Турцию прибыл также самолет Бе-200 МЧС России.

«Только за среду, 8 января, им выполнено 6 сливов и сброшено 60 тонн воды», - говорится в оперативной сводке.

А в Сирии группировка МЧС также ведет круглосуточные аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Там заняты 50 специалистов министерства.

Обновление: Как сообщили «КП» в МЧС России в 20.00 мск, спецборт с дополнительной группировкой российских спасателей и медиков приземлился в Турции.

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