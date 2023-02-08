В США разоблачили Байдена: как ответить России на подрыв "Северных потоков"

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Кучно пошло. Сначала голландские следователи заявили, что у них нет данных и доказательств, чтобы продолжать следствие по делу о крушении малазийского Боинга, следовавшего рейсом МН-17. Что относительно недавно не помешало суду признать несколько человек виновными и вынести меру наказания. Ну, это понятно, был бы человек, а статья найдется.

Но оказалось, что это был предупредительный, можно даже сказать, холостой залп, потому что потом на сцене появился знаменитейший американский журналист, лауреат всяческих премий Сеймур Херш и заявил, что трубопроводы "Северный поток" подорвала администрация Байдена.

Старина Херш разложил все по полочкам и в строгой хронологии: возникновение идеи – проработка вариантов и выбор окончательного – планирование – реализация (проведение спецоперации). Сеймур – самый знаменитый американский расследователь, он и лейтенанта Келли наградил минутой славы и тюрьмой за Сонгми во Вьетнаме, и Никсона за Уотергейт вытащил на свет Божий, и даже американские тюрьмы, в частности, Абу-Грейб и творившиеся в них непотребства, получили известность от его пера.

И ведь только-только Генпрокуратура ФРГ заявила, что ей "не удалось найти доказательства причастности России к диверсиям на трубопроводах "Северного потока". И тут Сеймур Херш со своим расследованием.

Как же смешно сейчас Олафу Шольцу! Олаф, теперь ты понял, за что ты спустил полтриллиона евро, как минимум? Это была такая вот специфическая дружба с Америкой. Чтобы она могла загнать Германии свой газ не втридорога, а в пять раз дороже. Платите, кусайте локоточки. За свои еврики. Ну что, теперь немцы поняли, кто стоит за выросшими в разы счетами на газ и тепло, и почему шаурма теперь не по 2, а по 8 евро? Или в Германии по-прежнему готовы соглашаться с тем, что это "инфляция Путина"? А французы поняли или еще нет, почему у них круассаны подорожали? И остальные европейцы…

Впрочем, это одна сторона медали. Многие эксперты после расследования американского журналиста сошлись во мнении, что подрыв "Северных потоков" – это самый настоящий международный теракт. И, мол, президент США вовлек во все это официальных сотрудников своей администрации: советника президента по национальной безопасности, главу Госдепартамента, шефа ЦРУ, заместителя Госсекретаря, специалистов разведки и т.д. А еще группу специалистов из Норвегии, непонятно лишь, из ВМС Норвегии или наемников из коммерческих нефтегазодобывающих компаний.

Подрыв международного газопровода – это акт самого серьезного конфликта. Причем, в таком месте, где невозможно ликвидировать последствия. Больше всего американцев, планировавших эту диверсию, заботило, чтобы на месте подрывов не были найдены улики, которые указывали бы на них. И с этим, судя по всему, они смогли справиться. Но вряд Байдена настигнет кара правосудия. Иммунитет главы государства не позволит привлечь его самого к ответственности. Да и с чиновниками его администрации вряд ли что получится. Плевали американцы на законы всего мира, потому что они ставят себя выше любых законов, особенно, если олицетворяют власть. Если Салливан, Нуланд, Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс (его, кстати, назначили на этот пост в марте 2021-го) и т.д. и будут осуждены, то только американским судом и лишь в случае победы республиканца на выборах президента США. Но такие прецеденты уже, были, кстати. Дело "Иран-контрас" во второй половине 1980-х тогда привело американских чиновников в чувство на несколько лет.

Но это вовсе не значит, что нам надо сейчас просто ждать, когда это произойдет. Этот скандал просто необходимо раскручивать, задействуя все инструменты массовой коммуникации. И это будет означать только одно – что надо бить по левой щеке того, кто агрессивно напал на твою правую. Но для начала удостовериться, что все обстоит именно так, как сообщил американский журналист. С другой стороны, есть только 3-4 государства в мире, которые способны провести такую диверсию.

А значит, надо реагировать. И как это сделает Россия - покажет время. Но если мы ничем не ответим, то они пойдут еще дальше.