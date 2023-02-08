Новая жизнь в Оредеже: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко показал, как крутые школа, детсад и дом творчества преобразили маленький поселок

Александр Дрозденко оценил ремонт в школе Оредежа. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Небольшой поселок Оредеж расположен в Лужском районе, в 150 километрах от Санкт-Петербурга. С недавних пор у местной детворы есть особый повод ходить на занятия с удовольствием. После капитального ремонта здесь открылись новый детский сад, средняя школа и дом творчества. Здания не только реконструировали, но и обставили новой мебелью, купили современное оборудование, спортивные тренажеры, игрушки – все, что нужно детям для уроков, игр и творчества. Все три объекта обновили в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Результаты реновации 8 февраля оценил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Переживший два пожара дом творчества теперь не узнать. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Настроение жителей посёлка Оредеж меняется вместе с обликом поселения. После двух пожаров и разрухи восстановлен дом творчества, с душой, ответственностью и хорошим вкусом отремонтированы садик и старшая школа, построен стадион, - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. - В уютном и современном интерьере жители поселка учатся, играют и работают с удовольствием. Ремонт всех объектов проведен по программе комплексного развития сельских территорий. Благодарю федеральных коллег за поддержку восстановления и благоустройства «сельской глубинки», а строителей и глав администрации района и поселения - за качество работ».

Детский сад в поселке обновили и обставили с душой: такому дизайну позавидует любое детское учреждение большого города. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Проект реконструкции социальных учреждений Оредежа победил в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ и получил федеральное финансирование - 163 миллиона рублей. Всего на реконструкцию было затрачено 265 миллиона рублей, недостающие 80 миллионов выделил областной бюджет.

Во время капитального ремонта строители заменили во всех зданиях окна, кровли, инженерные сети, отремонтировали фасады и все помещения, благоустроили окружающую территорию. В детском саду благодаря реконструкции появился спортивный зал, а на утепленных верандах оборудовали отдельные спальные комнаты. Александр Дрозденко высоко оценил работу строителей и дизайнеров.

В местной школе благодаря реконструкции оборудовали спортзал. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«С душой поработали», - отметил глава региона.

В школе для ребят устроили актовый зал, обновили помещение столовой и привели пищеблок в соответствие с современными требованиями.

«Ребятам нравится», - рассказали губернатору педагоги. И хотя здание школы по размерам небольшое, теперь оно стало очень уютным, а главное - современным и комфортным.

«В такой школе надо с удовольствием учиться», - уверен Александр Дрозденко.

В обновленном Доме творчества кроме художественных кружков будут работать МФЦ и спортивный центр.

«Реконструкция в Оредеже - хороший пример комплексного подхода, когда реконструируются сразу несколько социальных объектов вкупе с благоустройством, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Люди видят перемены к лучшему в своей жизни. У них разом появляется и комфортная среда, и обновленный дом творчества, и образовательные учреждения. Все - на самом современном уровне. Мы будем продолжать работу по привлечению федеральных средств на наши проекты обустройства сел и городов».

Здания не только реконструировали, но и обставили новой мебелью, купили современное оборудование, спортивные тренажеры. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области благодаря федеральному финансированию обновят и построят 13 объектов. Среди проектов - комплексное строительство в Новоселье, ремонт дорожной сети в Пениках, благоустройство территорий в Сяськелево и Зимитицах.

К слову, в Оредеже Александру Дрозденко рассказал, что он - вообще первый губернатор, доехавший до посёлка в новейшей истории. В ответ глава региона отметил, что местные жители достойно выполнили задачу и «взяли высоту».

«Наши объекты, соцучреждения, которые строятся в области, должны быть самыми крутыми в селах, деревнях, городах. Оредежские школа, садик и дом творчества задачу выполнили», - считает Александр Дрозденко.

СПРАВКА «КП»

Государственная программа комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством России в конце мая 2019 года. На ее финансирование в 2020-2025 годах предполагалось направить около 2,3 трлн. рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Летом 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ выделить дополнительные средства на программу развития села. Глава государства подчеркнул, что «приоритетом является комплексное обустройство и развитие сельских территорий».