Список американцев, которым запретили въезд в Россию с 8 февраля 2023 Фото: REUTERS

77 граждан США внесло в стоп-лист Министерство иностранных дел России. Им полностью закрыт въезд в нашу страну. Это ряд губернаторов штатов, федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Украине. Публикуем полный список американцев, которым запретили въезд в Россию с 8 февраля 2023. Публикуем полный список американцев, которым запретили въезд в Россию с 8 февраля 2023.

В санкционный стоп-лист России в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве.

В МИД РФ уточнили, что санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года МИД России заявил, что в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», - говорится в сообщении.

Полный список американцев, которым запретили въезд в Россию с 8 февраля 2023 Фото: скриншот

В ведомстве отмечали, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США.

Ранее 25 октября 2022 года Россия расширяла список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ.