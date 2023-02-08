Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с азиатскими партнерами

Владимир Путин встретился в Кремле с дипломатами и советниками по нацбезопасности Китая, Индии, Ирана, Киргизии и других азиатских стран. Фото: REUTERS

Владимир Путин встретился в Кремле с дипломатами и советниками по нацбезопасности Китая, Индии, Ирана, Киргизии и других азиатских стран. Обсуждали положение в Афганистане. Владимир Путин сразу заявил, что мы не забываем об этой стране, несмотря на конфликт с Украиной.

- Потому что мы не хотим, чтобы на наших южных границах возникали еще какие-то точки напряжения, - пояснил президент.

Глава государства перечислил основные проблемы:

1. Активизировалась «Аль-Каида» после «бегства американских вооружённых сил».

2. Другие страны хотят закрепиться в Афганистане.

- Нас беспокоят попытки внерегиональных государств расширять или строить свою инфраструктуру, которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом, хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают, - сказал российский лидер.

3. 4 млн. человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

4. Растет и производство наркотиков.

- 80% опиатов мирового рынка – афганского происхождения, - заметил Путин.

В конце президент обратил внимание, что есть крупные экономические проекты, которые могли бы помочь руководству Афганистана поднять экономику. Владимир Владимирович конкретно ничего не назвал, но раньше обсуждался план строительства газопровода в Пакистан. Труба должна пройти по афганской территории. Кабул мог бы зарабатывать на транзите так же, как сейчас делает Киев.