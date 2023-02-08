Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил сделать круглогодичной работу губернаторских трудовых отрядов

Губернатор Александр Дрозденко встретился с с ребятами из Российского движения детей и молодежи в поселке Оредеж Лужского района. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением сделать работу губернаторских трудовых круглогодичной. При этом особое внимание руководитель региона предлагает уделять детям из малообеспеченных семей и подросткам, стоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом Александр Дрозденко заявил 8 февраля во время встречи с ребятами из Российского движения детей и молодежи в поселке Оредеж Лужского района. Глава региона обсудил с ними цели и задачи регионального отделения движения.

«Наша с вами задача увлекать таких подростков в позитивную, созидательную деятельность. Уверен, что с активностью ребят из Движения всё должно получиться», - считает губернатор.

На совещании по развитию российского движения детей и молодежи, которое прошло в среду в Лужском районе, представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Кулагина привела позитивную статистику. Число преступлений с участием детей на территории Ленобласти в 2022 году снизилось на 9,6%. По мнению участников совещания, особенно важно вовлекать в молодежное движение подростков, стоящих на учете в органах правопорядка. Решение сделать работу губернаторских трудовых отрядов круглогодичной – одна из мер, которая позволит отвлечь ребят от улицы и поможет им заняться полезными делами.

«Кроме патриотических мероприятий ребят необходимо вовлекать в субботники, посадки леса, пропаганду здорового образа жизни, чтобы они принимали участие в экологическом движении и многом другом. Я рассчитываю, что региональное отделение станет одним из драйверов развития Ленинградской области, - отметил Александр Дрозденко. - С каждым годом у нас появляется все больше материально-технических ресурсов для поддержки молодежного движения: новые спортивные и образовательные учреждения, «Точки роста», которые способствуют привлечению ребят. Но важно, чтобы векторные направления работы правительства области были поддержаны Движением: чтобы они вливались в Команду 47 и «Год знаний», ведь наша задача — это единая работа на результат, чтобы достигать развития области».

Региональное отделение Движения детей и молодежи сегодня расширяет число своих представительств в районах. Местные отделения будут размещаться в коворкинг-центрах или в молодежных центрах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Кроме того, такие центры появляются в школах, учреждениях среднего профессионального образования, а также в организациях молодежной политики, культуры и спорта.

Напомним, общероссийское общественно-государственное детско-молодёжное «Движение первых» было создано в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. В декабре прошлого года прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи. Владимир Путин обратился к его участникам с напутствием. Глава государства посоветовал ребятам не переставать мечтать, придумывать и создавать, отстаивать свою правоту.

«Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», - отметил президент России.

Глава государства также напомнил, что идею создать молодежное движение предложили сами дети. В мае прошлого года, в день 100-летия всесоюзной пионерской организации, законопроект о его создании был внесен на рассмотрение Госдумы. Всего через полгода «Движение первых» стало полноправной молодежной организацией. Как считает президент, здорово, что столь нужную для всей страны инициативу «получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь».