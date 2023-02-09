Военная спецоперация на Украине 9 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные успешно выполняю боевые задачи в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 февраля 2023 года.

Минобороны России сообщило об уничтожении в Харькове цеха по сборке дронов ВСУ. Там же украинские националисты модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Система ПВО российских сил обнаружила и уничтожила неустановленные беспилотные летательные аппараты при подлете к Бердянску, об этом сообщила военно-гражданская администрация города, расположенного в Запорожской области РФ.

РФ потребовала от стран ОБСЕ дать оценку фактам применения боевиками вооруженных сил Украины химоружия, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Поставки Британией истребителей киевскому режиму приведет к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. С таким заявлением выступило российское посольство в Соединенном Королевстве.