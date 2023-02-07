В Москве наградили бойцов невидимого фронта, представляющих «Лицо нации»

В этом году церемония посвящена самоотверженным людям тыла, которые помогают российским военным приближаться к победе.

В Москве 2 февраля состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта». В этом году мероприятие, которое проходит уже в третий раз, было посвящено самоотверженным людям тыла, которые помогают российским военным приближаться к победе.

Мероприятие посетило более 200 гостей - в основном, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, общественно-политические деятели, врачи, благотворители, волонтеры и журналисты.

Ведущими церемонии стали председатель совета директоров Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» (учредитель Премии) Наталья Лебедева и телеведущий Руслан Осташко. Они открыли вечер видеообращением официального представителя МИД России Марии Захаровой и номинацией «За право на свободу». Она огласила имя лауреата - Елены Бережной, украинской правозащитницы и адвоката.

«Премия «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» не первый год вносит заметный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения, реализацию социально значимых инициатив и продвижение идей взаимопомощи и деятельного сострадания к ближним, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сегодня такие черты русского народа, как бескорыстность, милосердие, доброта приобрели почти сакральную ценность. Они катализировали невероятный подъем сподвижничества, взаимовыручки. Наши люди добросовестно ведут праведный бой на невидимом фронте, с риском для жизни спасают других. Помнить их, как мне кажется, ключевая миссия премии», - заявила Мария Захарова.

Телеведущая и основатель благотворительного фонда Оксана Федорова наградила волонтера года Дениса Семенова, президента Региональной общественной организации по развитию детско-юношеского спорта, физической культуры и помощи социально незащищенным слоям населения «ДЮСиФК Возрождение». Мисс вселенная отметила, что за 13 лет существования ее фонда ни одно мероприятие не обходилось без участия волонтеров и что благодаря таким премиям как «Лицо нации» бескорыстная помощь, работа ребят не остается незамеченной.

Награды вручили в множестве номинаций

В номинации «Своими глазами – журналист» победил военкор «Вестей» ТК «Россия» Александр Сладков. Учителем года в номинации «Уроки жизни» был признан Андрей Тарасенко, учитель физкультуры одной из донецких школ. Лауреатом в номинации «В красках огня – художник» стал Алексей Крюков, живописец, монументалист, с 2015 года посещающий Луганск и Донецк.

В номинации «Сохраняя жизни – врач» победил Александр Стрельченок, военный хирург, проводящий сложнейшие и уникальные операции по восстановлению кистей рук. В номинации «Долг как искусство – фронтовой артист» имя лауреата Алексея Поддубного (Джанго) назвал выдающийся артист балета Сергей Полунин.

Церемонию продолжила номинация «Война в литературе», поэтическое выступление народного артиста РСФСР Александра Михайлова и приглашение на сцену лауреата – поэта, переводчика, публициста Игоря Караулова.

Следующей была объявлена номинация «Торжество справедливости – правозащитник». Лауреатом стал Владимир Коровников, помощник руководителя Центрального Исполкома ОО «Офицеры России», Почетный адвокат России, представитель Международного совета российских соотечественников в ДНР и ЛНР. В номинации «Во имя любви – донор» лауреата Андрея Иванова, руководителя проекта «Мотослужба Крови», поздравил лично заслуженный врач Российской Федерации, член Российской остеопатической ассоциации Сергей Яковлевич Вайсман. В 11-й номинации «Луч надежды – военный психолог» победила психотерапевт, врач высшей категории Надежда Ивановна Вець.

Завершилась торжественная церемония премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» специальной номинацией «Гражданский долг» и посвящена она убитой в августе 2022 года Дугиной Даше, журналисту, публицисту, философу, горячему патриоту России. Награду ее маме Наталье Мелентьевой, телеведущей, переводчику, преподавателю философии и жене мыслителя, геополитика, общественного деятеля Александра Дугина, вручили президент Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» (учредителя Премии) Андрей Лобутев и актриса театра и кино Ирина Линдт. Она посвятила Дарье и всем погибшим бойцам невидимого фронта, чьим главным оружием было слово, романс «Гори, гори, моя звезда».

Мариам Мерабова, Джанго, Елена Максимова, Валентина Бирюкова, Игорь Демарин, Алексей Гоман, Андрей Куряев и артисты детского музыкального театра «Домисолька» украсили вечер искренними музыкальными номерами, растрогавшими зрителей до слез.