В Ставропольском крае ликвидировали вооруженных террористов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций.

Рядом с хутором проходит железная дорога между Армавиром и Черкесском.

«В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», - сообщил представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Вадим Дружинин.

Сотрудники спецназа оперативно эвакуировали жителей хутора, чьи дома граничили с участком, где были замечены вооруженные диверсанты.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», - заявил представитель НАК.

В ведомстве отметили, что пострадавших среди местного населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Сейчас на месте боестолкновения работают следователи.