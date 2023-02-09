Зеленский прилетел в Британию, чтобы напомнить об Украине на фоне землетрясений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Строго засекреченный, а посему несколько неожиданный для британцев визит в их страну президента Украины Владимира Зеленского для украинских и британских СМИ стал поводом для раскручивания очередного витка русофобии в мире.

Но с политиками, редакторами газет и журналистами не соглашаются простые британцы. Да и не только они: набравшая рекордное количество комментариев пользователей Сети со всего света публикация в британской Daily Mail, превозносящая Киев в качестве «главного борца с российской угрозой», ни точных, ни даже приблизительных координат этой угрозы так и не называет, зато бодро описывает готовность Лондона и далее накачивать Украину оружием.

Свое мнение об Украине и лично Зеленском продолжают высказывать простые люди. И в подавляющем большинстве случаев это мнение открыто диссонирует с тональностью и лозунгами, звучащими в статье.

- Перестаньте втягивать нас еще глубже в конфликт, который не является нашим… Вместо этого прибегните к дипломатии! – призывает Quatermass.

- В интересах жадных политиков и их спонсоров продолжать военные конфликты как можно дольше. – уверен NoSheeple.

- Побирушка прибыл с кружкой для подаяний . Может, послать ему на помощь наших нелегалов? – спрашивает bawbag67.

- Россия – хороший парень, а клоуны вроде Бориса [Джонсона] хотят, чтобы весь мир умер за плохого парня Украину. – считает Jamaal.

- Оказывается, у британского правительства достаточно денег, чтобы дать Украине боевые танки. Теперь еще пошли разговоры о поставках дорогущих самолетов и обучении украинских пилотов. В то же время британское правительство заявляет, что у него нет денег для повышения зарплат медсестрами и другим бюджетникам. Из-за этого Великобританию охватили забастовки. Правительство Великобритании настолько глупо? – задался вопросом Bob. И ответ на этот вопрос британцы явно уже знают.