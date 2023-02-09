Страшное землетрясение в Турции ударит по карману россиян? Что будет с поставками товаров, газовыми проектами и туризмом

После землетрясения в порту турецкого города Искендерун загорелись морские контейнеры. Фото: Getty Images

Ущерб от нынешнего землетрясения может стоить Турции, по предварительным оценкам, порядка 2% ВВП. То есть на столько просядет ее экономика. Турция — один из основных торговых и экономических партнеров России, оставшихся «дружественными». По итогам санкционного 2022 года — второй по объемам взаимной торговли после Китая. В том числе — поставщик многих товаров, от овощей и фруктов до одежды и бытовой техники. И крупнейший покупатель нашего газа и зерна. По данным, которые приводит Федеральная таможенная служба (детальная статистика экспорта и импорта сейчас закрыта), за год наш товарооборот с Турцией вырос на 84%.

Что вызывает вопросы: а не возникнут ли у нас проблемы с какими-то товарами, которые приезжали из или через Турцию? И вообще, не отразятся ли и на нашей экономике последствия жутких катаклизмов, из-за которых много чего разрушено?

НЕФТЕГАЗ

В 2022 году возник проект по созданию в Турции газового хаба, через который будет перераспределяться в том числе и российское топливо, поставки которого туда увеличатся — взамен Европы. Как может повлиять на эти планы землетрясение?

-Если коротко, то никак, - прокомментировал «КП» ситуацию директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Энергия Турции нужна? Нужна. Она себя позиционирует как ключевой хаб для распределения ресурсов на Европейский Союз? Позиционирует. Поэтому этот катаклизм ни на что не повлияет. Какие-то могут быть сдвиги вправо по времени, но кардинально ничего не поменяется.

-Основные разрушения — на юго -востоке Турции, к каким-то важным для нас портам или трубопроводам этот регион отношения не имеет, - говорит экономист Денис Ракша.

Были сообщения о пострадавшем газопроводе, но он — регионального значения.

-Понятно, что в Турции многое придется восстанавливать и на это нужны деньги, - размышляет Ракша. - Но, во-первых, в подобных ситуациях всегда оказывается международная помощь. А во-вторых, никто такие разрушения не пытается восстановить за неделю. Конечно, на экономике самой Турции все это скажется. Но не думаю, что повлияет на наши двухсторонние планы в сфере газа и реэкспорт чего-то еще через Турцию.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции, число жертв трагедии уже превысило 9,5 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕДА И ШИРПОТРЕБ

-Мы импортируем из Турции в основном товары сельского хозяйства - плодоовощную продукцию, орехи, пищевые жиры. Высока и доля текстильных изделий. На производство этих товаров землетрясение мало повлияло. Главным образом пострадали юго-восточные районы, где сосредоточено не более 4% тяжелой индустрии и 6% лёгкой промышленности страны, - рассказал «КП» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

По словам эксперта, поставки в Россию идут в основном через северные маршруты и расположенные там логистические центры - большие транспортно-складские комплексы с контейнерными терминалами, погрузо-разгрузочными мощностями, производствами для фасовки и маркировки, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Вся эта инфраструктура никак не пострадала.

-Часть из этих центров, завязанные на поставки от южных регионов, могут на какое-то время ощутить сбои (транспорт сейчас с юга на север не может ехать через пострадавшие трассы на юго-востоке и в центре страны- Ред.). Но транспортная инфраструктура Турции очень хорошо развита, есть возможность перенаправить товары через другие маршруты. Хотя вероятно, что где-то возникнет более высокая нагрузка и грузы будут продвигаться медленнее, - предполагает аналитик. - И по-прежнему поток товаров для России идёт через пять мощных паромных переправ.

Какие товары могут где-то застрять из-за «более высокой нагрузки» и как это может сказаться на ценах в российских магазинах, эксперты пока прогнозировать отказываются — слишком мало данных. Но заверяют, что речь может идти лишь о «некоторых временных» и не принципиально значимых проблемах.

-Мы пока только получаем информацию о степени ущерба, касающегося сфер продовольствия, логистики, промышленности, - сообщил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. - Но если в принципе говорить о нашей продовольственной безопасности, то непоставки чего-то из Турции ущерба нанести не могут. У нас сейчас достаточно своих овощей и прочего, есть и другие «дружественные» партнеры. Но у нас еще большие поставки сельскохозяйственной продукции из России в Турцию. Это наш крупнейший партнер по закупкам зерна — оно на турецких мощностях перерабатывается в готовую продукцию (муку — Ред.) и отправляется дальше. Пока информации о том, что там с перерабатывающей промышленностью, очень мало. Ждем.

ТУРИЗМ

-Ситуация с землетрясением, произошедшем на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации, - официально сообщила Росавиация.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в основном наши туристы находятся в Стамбуле и провинции Анталья, где толчков не было.

Город Диярбакыр — жуткие кадры из которого со складывающимися как карточные домики многоэтажками многие видели — в историческом плане крайне интересен. Бывшая столица Великой Армении, где потом оставили свои следы и персы, и византийцы, и многие другие цивилизации. Но у города, как и всего окрестного региона, стараниями курдских сепаратистов репутация места неспокойного и небезопасного. Так что организованно туристов туда не возят — и не только российских.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пострадавших от землетрясения сейчас размещают в том числе в отелях Антальи, Кемера и Алании. Для людей, оставшихся без жилья, выделено около 50 тысяч мест. Но на любимых многими россиянами курортах сейчас не сезон, большого количества туристов нет. Речь в большинстве случаев идет о том, что владельцы открывают для оставшихся без жилья людей закрытые на зиму отели. К отпускному сезону, как предполагается, все войдет в свою колею — дефицита мест и роста цен именно в связи с землетрясением пока никто не прогнозирует.

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