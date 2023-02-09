Минобороны строит в Сибири первое Суворовское военное училище

Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали работу специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России, которые восстанавливают объект культурного наследия 1812 года. После масштабной реконструкции он станет главным корпусом нового Суворовского военного училища (СВУ) в Иркутске. Другие объекты нового городка училища будут возведены с нуля.

«В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

Сегодня на объекте задействованы 470 человек и 26 единиц техники. Военные строители реставрируют учебно-административный корпус со спальными помещениями на 240 мест и медпунктом», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Первое Суворовское военное училище в Сибири планируется сдать к 1 сентября 2023 года. На втором этапе, рядом с обновленными площадями, возведут спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадку для игры в хоккей с мячом.

Часть хорошо сохранившихся старинных кирпичей очищается вручную, чтобы вновь вернуть их в обновленную кладку, реставрируют мраморную лестницу, которая была ключевым элементом исторического интерьера. Исторические мозаичные панно будут сохранены.