Байден перестанет быть президентом: обвинение во взрывах на «Северных потоках» серьезно ударит по власти США

Виталий Коротич.
Фото: Александр ГАМОВ
… - Виталий Алексеевич, здравствуйте. Есть такой американский журналист Сеймур Херш, вы его не знаете, случайно?
- Нет, не знаком, но он известный, он Пулитцеровскую премию получал и так далее.
- Вы, наверное, уже в курсе – он свои расследования опубликовал, и вот о чем пишет: «Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО…»
- Ну, да, что они подорвали «Северный поток».
- Да, «заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток». Можно верить этому журналисту, да?
- Я в данном случае просто полагаюсь на их буржуйскую систему судебную.
- То есть?
- Если он наврал, то те, кого он обвинил в этом злодеянии, должны на него подать в суд и содрать с него вообще штаны, понимаете?
- Да.
- У них с этим делом очень строго. У них нельзя ляпать так, что слюна на язык принесет.
В этом смысле он, бесспорно, отвечает за свои слова.
Но, другое дело, что сейчас идет борьба не за справедливость, не за истину, а - за то, кто завтра будет президентом США.
И, если Байден проиграет сейчас, если проиграет американское правительство, то изменится вся система правления.
Уйдет целая партия в оппозицию, а Байден перестанет быть президентом.
Он же все время никак не решается себя выдвинуть кандидатом на новых выборах. Он ждет того, чем кончится вся эта катавасия.
А ведь, то здесь, то там возникают претензии к власти.
И - вот еще одно, очень серьёзное обвинение.
- Сработает?
- Сейчас же вот и Пауэла обвиняют в том, как они начали и провели войну против Ирака.
Но, все дело в том, что их - эти серьёзные обвинения - не все слышат. Их не разрешают услышать.
Ну, ничего не поделаешь – идет война - так называемая, гибридная, идет война пропагандистских систем. Хорошо, что все-таки есть люди, которые стремятся рассказать правду.
- Ну, вот уже прошло больше суток и против Херша - никаких обвинений…
- Значит, он сказал правду.
Но, самое главное, что теперь нужно, чтобы кто-нибудь возбудил уголовное дело или что-нибудь - против тех, кого Херш обвинил. Пока все это повисло в воздухе.
Но, самое, главное, что в глазах общественного мнения, тех, до кого Херш докричался, - это (речь о разоблачении. - А.Г.) произведёт впечатление.
Ну, и будем ждать, что будет дальше.
Все-таки общественное мнение имеет все больший вес. Все-таки мы не одиноки.
- Да, будем следить за ситуацией. Спасибо вам огромное.
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