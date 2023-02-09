Реестр социальных предпринимателей: как бизнес решает проблемы общества

Реестр социальных предпринимателей России. Фото: Sora Shimazaki, pexels.com

В предпринимательском деле все переплетено, ведь бизнес – это не только «купля-продажа», новации и оказание услуг. Помимо извлечения прибыли, многие предприниматели занимаются актуальными социальными проблемами. А некоторые даже ставят их решение во главу угла – такие во главу угла проекты называют социально-предпринимательскими.

Раньше в России такой статус носил неформальный характер, но уже в этом году стал вполне официальным. В стране создали реестр социальных предпринимателей – список индивидуальных предпринимателей и юрлиц, чья деятельность направлена на достижение общественно полезных целей, способствование решению социальных проблем. Эти сведения включены в Единый реестр субъектов МСП.

«Комсомольская правда» рассказывает, по каким критериям предпринимателям дают этот статус, и как он помогает развитию бизнеса.