НАК: ликвидированные в Ставрополье террористы - украинские диверсанты

В ходе осмотра места боестолкновения у ликвидированных украинских диверсантов обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Уничтоженные в Ставропольском хуторе Петровский бандиты причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования. Об этом в четверг сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края», - отметил представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Вадим Дружинин.

Рядом с хутором проходит железная дорога между Армавиром и Черкесском.

В ходе осмотра места боестолкновения у ликвидированных украинских диверсантов обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства. Одно из них они успели привести в действие на месте боя.

Напомним, сотрудники спецназа оперативно эвакуировали жителей хутора, чьи дома граничили с участком, где были замечены вооруженные диверсанты. Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были незамедлительно уничтожены.

Органами безопасности продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Ведется следствие.