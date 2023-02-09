Оплеванный со всех сторон Дмитрий Назаров взбесился

Оскандалившийся Дмитрий Назаров вышел из себя из-за замечания подписчика в соцсетях Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой уехал из России. Оскандалившиеся из-за своих антироссийских высказываний артисты отправились в Израиль на заработки. Узнав об этом, пользователи соцсетей пристыдили знаменитостей и напомнили, что "в России Назаров был обласкан и любим, но ответил Родине подлостью". Другие фолловеры в более жесткой форме пишут, что "предателей всегда ждет незавидная судьба". Меж тем звезда сериала "Кухня" не стал молчать и ответил критиканам.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, уволенные Константином Хабенским из МХТ имени Чехова, пополнили ряды беглецов из России, которые ищут лучшей доли в Израиле. Актеры отправились на заработки в на чужбину. О прежних гонорарах речи не идет.

Но это не единственная проблема артистов. Обыватели критикуют 65-летнего Назарова и называют предателем Родины. А он выходит из себя.

Так произошло и на этот раз. У мужчины в очередной раз сдали нервы после того, как он прочел очередные негативные комментарии в свой адрес. Так, один из фолловеров написал: "Все-таки свалил! Воздух чистый пошел! ... старый".

Взбеленившийся и оплеванный Назаров в стихотворной форме попытался отбиться от народного гнева: "Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас".

К слову, от Назарова отвернулись друзья и коллеги по МХТ. Но актер делает вид, что его это не волнует. Даже на информацию о том, что с ним не хотят работать, он не реагирует. А ведь после скандала и увольнения из МХТ Назаров лишился ролей не только в театре, но и кино.