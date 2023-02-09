Свадьба вместо лекарства: ученые доказали, что брак снижает риск развития диабета и инсультов

Люди, которые живут в браке или с постоянным партнером, имеют более низкий уровень сахара в крови, даже если они не очень ладят друг с другом. Фото: Shutterstock

Люди, которые живут в браке или с постоянным партнером, имеют более низкий уровень сахара в крови, даже если они не очень ладят друг с другом. А вот одиночество, будь оно личным выбором или результатом развода, повышает риск развития диабета второго типа, показывает международное исследование.

Проанализировав данные 3335 взрослых жителей Великобритании в возрасте от 50 до 89 лет ученые выяснили, что пары активно влияют на поведение друг друга. Прежде всего, у супругов вырабатывается общая стратегия питания, а кроме этого у женатых людей выше заработок, что дает возможность выбирать для себя более полезные продукты и не заходить в фаст-фуд.

Изменение показателей здоровья и образа жизни отслеживали на протяжении 9 лет. Все эти годы участники сдавали образцы крови для измерения среднего показателя уровня глюкозы, а также отвечали на вопросы о том, насколько гармоничны их отношения. Оказалось, что даже если искры в отношениях вспыхивают время от времени, брак лучше разрыва и одиночества с точки зрения перспективы заработать диабет. У тех, кто жил вместе с партнером долгое время, уровень сахара в крови в среднем на одну пятую (21 %) ниже, чем у одиночек, разведенных или тех, кто потерял близкого человека. Причем это работает как для мужчин, так и для женщин.

- Отношения в браке обратно пропорциональны уровням HbA1c (среднее содержание глюкозы в крови за 3 месяца) независимо от наличия супружеской поддержки или напряжения в паре. Кроме того, эти отношения, по-видимому, оказывают защитный эффект против роста показателей уровня глюкозы в крови выше порога преддиабета, - отмечают ученые.

Исследование влияния жизни в паре на уровень сахара в крови проводилось впервые, однако раньше ученые уже обращали внимание на то, что совместная жизнь сказывается на меньшем числе инсультов и сердечных приступов, снижает риск развития депрессии, по сравнению с социальной изоляцией и одиночеством.