Ученые выяснили: Тепло и любовь домашних питомцев помогает отсрочить старость и сохранить память

Найдены очередные доказательства, что питомцы в доме благотворно влияют на когнитивные способности пожилых людей Фото: Shutterstock

Домашние животные — это не только радость, тепло и любовь. Это еще и польза для нашего организма (если, конечно, у вас нет аллергии). Ученые в очередной раз подкинули нам доказательства, что животные в доме — это важный фактор для здоровья сердца и мозга.

ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА И ПРОБЛЕМ С ПАМЯТЬЮ

Ученые Мичиганского университета в течении шести лет тестировали более 20 тысяч владельцев животных старше 50 лет. Группы были поделены по принципу наличия домашних питомцев. Тестирование проводили на выполнение различных когнитивных задач: на вычитание, обратный счет и запоминание слов. А потом оценивали результаты каждого человека

- Предыдущие исследования показали, что связь между человеком и животным может иметь преимущества для здоровья, такие как снижение кровяного давления и стресса, - приводит слова автора исследования Тиффани Брэйли, доктора медицинских наук из Медицинского центра Мичиганского университета в Анн-Арборе, сайт Американской академии неврологии. - Наши результаты показывают, что владение домашним животным также может быть защитой от снижения когнитивных способностей. Разница была особенно заметной для тех, кто завел питомца давно, не менее шести лет назад: в среднем результаты их теста по когнитивным способностям были на 1,2 балла выше, чем у участников, живших без любимцев.

Наиболее сильно этот эффект проявляется в возрасте от 65 лет. То есть животные в доме не только поддерживают более ровный эмоциональный настрой хозяев, не дают им скучать и чувствовать себя в одиночестве, но и серьезно отодвигают проблемы с памятью. Еще бы — попробуй забудь, что нужно покормить горластого кота. Или выгулять собаку...

Кроме того, психологи не раз отмечали, что если человеку есть кому пожаловаться, проговорить свои чувства (пусть даже молчаливому псу или кошке), это значительно облегчает негативные эмоции, помогает сбросить напряжение. Причем чем дольше питомец живет в доме, тем более заметна разница в когнитивных функциях их хозяев и одиноких людей.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ ПОМОГАЮТ ХОЗЯЕВАМ СОХРАНИТЬ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ

Несколько лет назад было опубликовано шведское исследование, что наличие собаки помогает сохранить сердце более здоровым. Это и логично — владельцы вынужденно гуляют с питомцами как минимум два раза в день. А прогулки и свежий воздух положительно влияют на здоровье.

Лучше всего наличие собаки сказалось на здоровье одиноких людей. Риск развития хронических болезней у них снижался на 11%, риск смерти от сердечно-сосудистой патологии — на 33%. Самыми «лечебными» оказались охотничьи собаки, например, терьеры и ретриверы. Им нужны долгие прогулки и активность, что поневоле заставляло хозяев проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, эти породы очень любвеобильны и общительны. А значит, сглаживают одиночество хозяев.

СПОСОБНЫ УНЮХАТЬ БОЛЕЗНЬ

Кажется невероятным, но наши питомцы реально способны обнаружить у нас различные болезни. Ученые доказали, что с вероятностью почти 90% собаки (особенно специально обученные) могут определить начинающийся рак груди, легких и простаты. Уже несколько лет проводятся различные исследования по всему миру: собаки по запаху крови определяют наличие раковых клеток. Часто животные были просто одержимы родинками на теле хозяев, постоянно их вынюхивая. В итоге оказывалось, что именно там развивалась злокачественная опухоль. Так что обращайте внимание на поведение своих собак!

Также многие обученные собаки помогают людям с диабетом 2 типа определить резкое повышение или падение сахара в крови и «подсказывают» хозяевам, что пора принять лекарства. Из-за резкого изменения сахара в крови меняется запах кожи, что особенно остро ощущают собаки.

КСТАТИ

А еще спасают от кошмаров

Мы писали о том, что 40% опрошенных хозяев домашних питомцев говорят, что они улучшают сон. Правда, каждому пятому они больше мешают.

Но чаще сон с кошкой и общение с ней помогают снимать стресс: ритмичное дыхание кошки, ее тепло, мурлыкание успокаивают, расслабляют, настраивают на сон. Многие владельцы говорят, что кошка защищает их от ночных кошмаров, пробуждая прикосновением лапы.