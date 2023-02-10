День скупого Валентина: 72% россиян ничего не подарят своим половинкам на День всех влюбленных

Психолог Виктория Рябова объяснила, почему большинство россиян ничего не будут дарить своим возлюбленным на 14 февраля Фото: Shutterstock

Не все россияне влюбились в День всех влюбленных! Вот уже 15 лет этот праздник теряет популярность в нашей стране. В 2007 году, согласно опросу аналитического агентства Superjob, его отмечала половина россиян. А теперь - и того меньше.

В преддверии праздника мы спросили наших читателей в соцсетях, что они собираются подарить своим вторым половинкам на День святого Валентина. Ровно по 72% мужчин и женщин дружно ответили «Ничего!» (сговорились вы, что ли?). Но остальные 28% все-таки намерены осчастливить своих возлюбленных. Правда, мужчины решили в основном обойтись «малой кровью» - букетом цветов. Женщины тоже не слишком изобретательны. Справедливо рассудив, что «этим мужикам только одно и нужно», 8% опрошенных дам решили подарить своим возлюбленным страстную ночь. Остальные варианты - парфюм, гаджеты, билеты в театр и т. п. - набрали символические 2-3% голосов (см. «Только цифры»).

Можно было бы предположить, что потеря интереса к «ненашему» празднику связана с тем, что в 2008 году его попытались импортозаместить. И начали отмечать всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Однако социологи констатируют, что пока он тоже не слишком прижился.

- Главная проблема здесь в том, что в последние годы падает ценность человеческого общения, - говорит семейный психолог Виктория Рябова. – Еще 15 лет назад мы больше ценили праздники, которые давали нам возможность быть ближе, общаться друг с другом вживую. Сейчас нормой стало общение по интернету, мы больше переписываемся. Но по интернету замуж не выйдешь и ребенка не родишь. И тут дело не в том, что это праздник у нас не прижился. Просто нам все труднее выходить из своего кокона. Потому что общение и внимание – это всегда труд. Зато сюрпризы и подарки укрепляют отношения. Поэтому тут не нужно думать – наш это праздник или не наш. Устраивайте этот праздник себе хоть каждую субботу!

Есть еще один момент, который отталкивает россиян от Дня всех влюбленных, считает Виктория Рябова. Это агрессивный маркетинг.

- Когда нашим людям что-то навязывают – мол, купи эту открытку или этого мишку – праздник ведь! - то нашего человека это, скорее, отталкивает, - говорит психолог. – Мол, «что вы мне тут втюхиваете!

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