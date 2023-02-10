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10 февраля 2023 1:00

День скупого Валентина: 72% россиян ничего не подарят своим половинкам на День всех влюбленных

Психолог Виктория Рябова объяснила, почему большинство россиян ничего не будут дарить своим возлюбленным на 14 февраля
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Психолог Виктория Рябова объяснила, почему большинство россиян ничего не будут дарить своим возлюбленным на 14 февраля

Психолог Виктория Рябова объяснила, почему большинство россиян ничего не будут дарить своим возлюбленным на 14 февраля

Фото: Shutterstock

Не все россияне влюбились в День всех влюбленных! Вот уже 15 лет этот праздник теряет популярность в нашей стране. В 2007 году, согласно опросу аналитического агентства Superjob, его отмечала половина россиян. А теперь - и того меньше.

В преддверии праздника мы спросили наших читателей в соцсетях, что они собираются подарить своим вторым половинкам на День святого Валентина. Ровно по 72% мужчин и женщин дружно ответили «Ничего!» (сговорились вы, что ли?). Но остальные 28% все-таки намерены осчастливить своих возлюбленных. Правда, мужчины решили в основном обойтись «малой кровью» - букетом цветов. Женщины тоже не слишком изобретательны. Справедливо рассудив, что «этим мужикам только одно и нужно», 8% опрошенных дам решили подарить своим возлюбленным страстную ночь. Остальные варианты - парфюм, гаджеты, билеты в театр и т. п. - набрали символические 2-3% голосов (см. «Только цифры»).

Можно было бы предположить, что потеря интереса к «ненашему» празднику связана с тем, что в 2008 году его попытались импортозаместить. И начали отмечать всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Однако социологи констатируют, что пока он тоже не слишком прижился.

- Главная проблема здесь в том, что в последние годы падает ценность человеческого общения, - говорит семейный психолог Виктория Рябова. – Еще 15 лет назад мы больше ценили праздники, которые давали нам возможность быть ближе, общаться друг с другом вживую. Сейчас нормой стало общение по интернету, мы больше переписываемся. Но по интернету замуж не выйдешь и ребенка не родишь. И тут дело не в том, что это праздник у нас не прижился. Просто нам все труднее выходить из своего кокона. Потому что общение и внимание – это всегда труд. Зато сюрпризы и подарки укрепляют отношения. Поэтому тут не нужно думать – наш это праздник или не наш. Устраивайте этот праздник себе хоть каждую субботу!

Есть еще один момент, который отталкивает россиян от Дня всех влюбленных, считает Виктория Рябова. Это агрессивный маркетинг.

- Когда нашим людям что-то навязывают – мол, купи эту открытку или этого мишку – праздник ведь! - то нашего человека это, скорее, отталкивает, - говорит психолог. – Мол, «что вы мне тут втюхиваете!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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