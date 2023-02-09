СК России проверит информацию о расстреле украинскими националистами военнопленных

Следственный комитет России начал расследование расстрела украинскими боевиками военнопленных. Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России начал расследование расстрела украинскими боевиками военнопленных.

Расправа происходит в лесу. Украинский боевик бегло переспрашивает у безоружных военнослужащих: «кто такие», «чьих пытаю». И не дожидаясь ответов стреляет лежащим на снегу в голову. Стреляет в лицо. Очевидно, чтобы затруднить опознание.

На камуфляже убитых нет шевронов или знаков отличия, которые бы подтверждали, что это именно российские военнослужащие. Есть лишь белые повязки на руках и ногах, что используют как наши, так и украинские военнослужащие, которые решили дезертировать в сторону позиций российских войск.

Но совсем не важно, чью смерть мы наблюдаем в кадре. Ясно лишь одно: так хладнокровно расправляются с безоружными российскими военнопленными или украинскими дезертирами украинские националисты, что стоят отдельно у боевых позиций ВСУ. И подобные кадры расстрелов в сети уже не редкость.

Члены националистических формирований с удовлетворением расстреливает как военнопленных, так и мирных граждан, которые становятся свидетелями их преступлений.

В четверг председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Ему доложили о новых фактах преступлений совершенных членами запрещенного в России полка «Азов».

Следствием установлено, что в марте 2022 года военнослужащие «Азова» Слободянюк и Шафулин совершили убийство пожилой супружеской пары из Мариуполя, которая хотела эвакуироваться. Также заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, а также командиру 92 отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко, которые обвиняются в убийстве 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек на Донбассе с 2014 года.

Следствие получило также данные о том, как киевский режим при поддержке Запада вербует, обучает и применяет иностранных наемников в боевых действиях, за что платит им от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Бастрыкину доложили, что в бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганске из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. В ходе осмотра трупов были обнаружены мобильные телефоны. Фото- и видеоматериалы, извлеченные из устройств, позволили установить, что эти лица являются наемниками из Польши. Очевидно, кто-то в ВСУ отдал приказ скрыть их личности.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета России поручил продолжить тщательный сбор доказательств преступлений украинских силовиков, а также дал ряд указаний, связанных с организацией работы следственных подразделений в новых регионах.