Минобороны России ликвидировало девять складов с вооружением ВСУ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 110, на Донецком до 90, на Южно-Донецком свыше 85.

В этих боях наши военнослужащие сожгли 9 складов боеприпасов, артиллерийские системы США М777 и М109 «Paladin», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, десятки танков, бронемашин, пикапов, минометов и гаубиц.

Силами армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение: самолету МиГ-29 ВВС Украины, 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах.

Генерал-лейтенант также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны у Херсона сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а по всей линии соприкосновения уничтожено 11 беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

384 - самолета.

206 - вертолетов.

3057 - беспилотных летательных аппаратов.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7798 - танков и других боевых бронированных машин.

1012 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4034 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8302 - единицы специальной военной автомобильной техники.