Григория Лепса исключили из списка санкций Минфина США, в который он попал за связи с ОПГ «Братский круг» и Вадиком Белым

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказывается, Григорий Лепс исключен не только из состава жюри шоу «Голос», уголовного дела после драки в питерском кабаке, но и — санкционного списка Минфина США.

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как популярный российский певец Григорий Лепс, которого любят слушать не только рядовые граждане, но и авторитетные люди, попал в список санкций Минфина США. В нем артист оказался в компании с Владиславом Леонтьевым, больше известным в криминальных кругах как Вадик Белый (или Белобрысый) и Гафуром Рахимовым — узбекским предпринимателем и очень уважаемым человеком.

Специалисты финмониторинга из США заподозрили, что крупные суммы денег, что перевозил с собой Григорий Викторович, имеют отношение к ОПГ «Братский круг» (Brothers' Circle), против которого и вводились рестрикции. Дескать, российский певец действовал «в интересах или от имени Владислава Леонтьева, перевозя деньги от его имени». Поэтому ему запретили въезд в США и наложили арест на счета в банках этой страны. Именно так аргументировал санкции представитель Минфина США Джон Салливан.

Тогда ограничения затронули еще пять человек и четыре компании, якобы связанных с «Братским кругом» — президент США Барак Обама, объявляя войну криминальным синдикатам по всему миру, отнес это сообщество к числу транснациональных организованных преступных группировок.

Интересно, что сам Лепс связей с миром криминала никогда не опровергал.

— Я общаюсь со своими друзьями не потому что у них существует какой-то статус, мне это даже не интересно, — отвечал Григорий Викторович на вопрос про дружбу с Вадиком Белым. — Чем они занимаются, я могу знать или подозревать, но я в это не полезу — это не мое.

Что касается активов, певец заверил, что в Америке таковых нет. Значит, и арестовывать нечего. В то же самое время, пока разворачивалось расследование и санкции, в США успешно жила и училась дочь артиста Инга Лепсверидзе. Санкции девушки никак не коснулись — она живет в Нью-Йорке, успешно отучилась в местной Академии драматических искусств, продлила визу и даже вышла там замуж за режиссера Михаила Плутахина. Правда, как писала американская пресса, проходила допрос в ФБР по делу отца.

Санкции Ингу Лепсверидзе никак не коснулись — она живет в Нью-Йорке с мужем Михаилом Плутахиным. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но теперь справедливость восторжествовала. В 2020 году Вадик Белый ушел из жизни от инсульта на Кипре — теперь сняли американские санкции и с Лепса. Обновленный список «врагов» Казначейства США можно найти на официальном сайте ведомства.

Еще в 2013 году Григорий в беседе с KP.RU иронично сравнил себя с Фрэнком Синатрой, которого тоже подозревали в перевозке денег для мафии. И предполагал, что все вопросы к нему будут сняты. Как в воду глядел.

— Для меня вся эта история звучит нелепо и бредово, — сказал певец. — И, конечно же, неожиданно. Чем руководствовались эти люди, помещая меня в список причастных к преступной группировке мне тоже было бы весьма интересно узнать. Я — законопослушный гражданин. Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру и его еще посадит в тюрьму — это так же абсурдно, как и обвинения против меня. Или сродни мифу об иракской атомной бомбе. Я не понимаю, какие санкции мне грозят? Если запретят въезд - что ж, Америка - прекрасная страна, но я переживу. А переезжать я туда все равно не собирался. Надеюсь, через какое-то время все вопросы насчет меня будут сняты.