МногоМама Нелли Борисюк: «Трудности с детьми — это не крест и не кара, а благодать»

Образ успешной женщины за последние годы претерпел колоссальные изменения. Трансформировались и представления самих дам о том, к чему стремиться в жизни, и какие возможности открыты перед тобой. Не так давно на канале «Спас» вышло интервью с очень необычной, по современным меркам, героиней. Нелли Борисюк — мама шестерых деток, беременна седьмым. При этом первый ребенок Нелли — 12-летний Ваня — родился с ДЦП. Подобные события часто разделяют жизнь на «до» и «после». Причем «после», к сожалению, часто сопряжено с трагичными последствиями как для малыша, так и для всей семьи.

Но не в истории Нелли. Своей биографией и личным опытом женщина способна вдохновлять потерявших всякую надежду. Ее историей заинтересовались телевизионщики. В эпоху, когда героями ТВ и соцсетей становятся весьма эксцентричные личности, вдруг на экраны пробился светлый луч. Интервью с Нелли после вышло на TVMChannel, а с февраля на этом же канале у нее стартовала регулярная авторская рубрика «Советы НЕидеальной МногоМамы». Нелли отвечает на важные для современной женщины вопросы: отношения с мужем, воспитание детей, православие в семье, беременность и рождение ребенка.

Героиня живет на три «дома»: часто бывает в Москве, Сочи и у себя на родине, в Орловской области. При этом не оставляет шестерых детей (2 – 12 лет), ведет телеэфиры, сама пишет в три блога (они на разные темы, подробнее расскажем дальше) и успевает общаться с подписчиками. Мы решили встретиться с Нелли и поговорить о ее пути, воспитании детей, семейных ценностях и психологии.

МАМА, КОТОРАЯ НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ЕСТЬ КАШУ

Нелли с улыбкой называет себя «многомамой». Она — обладатель бесценного опыта (как сейчас говорят «экспертизы») в области воспитания. И вообще: шесть детей, счастливое замужество и общение со зрителями и подписчиками — уже дают современному человеку право говорить о многом. И Нелли готова делиться знаниями, чтобы помогать и воодушевлять других родителей. Сейчас у нее несколько telegram-каналов:

• «НЕидеальная МногоМама Нелли Борисюк»: про воспитание детей, а также с авторскими консультациями от психологов.

• «БО.NELLIE. МОДА! МАМА. Нелли Борисюк»: про моду и стиль, которым есть место даже в жизни самой занятой женщины.

• «Обнимая НЕБО. Нелли Борисюк»: советы по самореализации, секреты крепких отношений и истории из личного опыта.

Ко всему прочему, героиня снимает фэшн-обзоры на YouTube, уделяет время семье и, не скрывая гордости, говорит, что живет по православным нормам.

- Вы называете себя «современная многомама». Необычное определение…

- Я где-то увидела это слово, и оно мне подошло, - рассказывает Нелли. - Называть себя «многодетной» не хочется. Хочется жить не как нас воспитывали, не по стандарту. А быть мамой, которая не заставляет есть кашу, вникает в каждого ребенка, разговаривает с детьми и принимает участие в их духовном становлении. Обратите внимание, я не говорю: «Учит жизни». Навыки дети получат в социуме, в мире без меня. А воспитание — это база, ось, которую я должна им дать.

- Может быть, вы не хотите называть себя «многодетной», потому что за словосочетанием тянется определенный образ, который вам совсем не подходит? Многодетная — словно синоним женщины с усталыми глазами, которой некогда следить за собой. Ее жизнь — дети. А у вас модные съемки, встречи, интервью, работа над песней в студии звукозаписи и много других активностей — и без ущерба семье.

- Мне важно, какой меня запомнят дети. Как-то вела сына из школы, а он говорит: «Лепили пирожки. Я тебя вспомнил». А какой он меня вспомнил? А как ребенок будет меня вспоминать через 50 лет? Раздражительной, уставшей, загнанной, которая вечно говорит: «Подожди, я занята». Или счастливой и красивой?

Надо так организовать свою жизнь, пространство и помощников, чтобы оставалось время и на себя. Всегда есть выбор — все взвалить на себя. И я его не обличаю — неправильных решений не бывает. У нас есть выбор, но у этого выбора — всегда нюансы.

Например, постоянный контроль и опека над ребенком — спорное решение. А вот общение по душам с ребенком, пусть 20 минут в день, может заменить целый день вместе. Ребенку ведь тоже не нужно 24/7 быть с мамой, ему хочется своего пространства, как и любому взрослому.

«А ЖИТЬ КОГДА?»

Во время нашей беседы Нелли вдруг касается острой темы — жизнь по стандартам. В смысле — по стандартам воспитания. Задумайтесь, как вы воспитываете своих детей или планируете это делать? А как нас воспитали родители, чем они руководствовались? Кажется, нормами времени и стандартами, которые заложили им уже их родители.

- В этом стандарте есть жесткое деление на правильно и неправильно, стереотипы о воспитания. От них невозможно уйти моментально.

- Надо приложить усилие, чтобы побороть эти стереотипы (см. «На заметку»), - отвечает Нелли. - Часто они вылетают на автомате. Как любой живой человек, ты можешь быть не в себе. Тут к тебе подходит ребенок, просит уделить время. Первое, что хочется ему ответить: «Не мешай, подожди». Или ребенок капризничает, а ты, чтобы справиться с этим, предлагаешь ему сладкое или наоборот — забираешь что-то.

У этих двух ситуаций есть альтернатива, но воплотить ее сложно. Это труд не одного года. Методом проб и ошибок находишь другие решения в таких ситуациях, которые возникают при воспитании.

- И когда вы находите время на этот умственный труд? У вас шесть детей. Некоторые с одним ребенком едва находят время на сон…

- Мозг постоянно анализирует происходящее и случившееся. Эти рассуждения меня не оставляют весь день. Такой умственный труд, без которого не достичь результата. Я постоянно записываю свои мысли — от руки, в больших тетрадях, чтобы максимально подробно и быстро все зафиксировать. Потом превращаю эти мысли в контент для своих телеграмм-каналов. Так посты получаются максимально личными, искренними, без надуманных предлогов.

КРЕСТ ИЛИ БЛАГОДАТЬ

Первенец семьи Борисюк — Ваня — родился с ДЦП. Еще и недоношенным: появился на свет на 27 неделе. Когда слышишь подобные истории, они воспринимаются однозначно — трагедия! Есть мировая статистика: когда первенец рождается с ДЦП, мамы полностью отдают на уход за ним свою жизнь. Либо сдают ребенка в детдом. Наша героиня с обескураживающей искренностью рассказывает:

- Когда Иван родился, я была ребенком. Мне 21 год, что, по современным меркам, для первого ребенка — рано. А внутри мне тогда было будто 14 лет. Я не понимала, что делать дальше. 27 суток Ваня в реанимации на ИВЛ. Каждый день приносила молоко в больницу. Смотрела через стекло на сына. В один момент вокруг него собрались врачи — у Вани остановилось сердце. Начали делать дефибрилляцию — разряды током. Я стояла за дверью, собрала в молитве к Богородице всю силу. Верила, что все будет хорошо.

В человеке много молитвенных сил, в трудной ситуации они появляются. Кажется, в этот же период 27 дней проснулся материнский инстинкт, который и стал стимулом идти дальше. Мы потом много лежали в больницах, и я радовалась каждой секунде с сыном. И да, я поняла, что все — в руках Божьих. Пережив трудное время, сильнее начинаешь ценить, что имеешь.

- Есть христианская аналогия — нести крест.

- Трудности с детьми — это не крест, это благодать, - отвечает Нелли. - Не в том смысле, что болезнь ребенка — это хорошо. Это благодать для родителей, сигнал к переосмыслению жизни. Когда Ване было три года, я встречала на улице его ровесников, которые бегали, играли, а мой ребенок так не мог — наворачивались слезы. Потом я поняла — это жалость к себе, а не к ребенку. И непонимание мною Божьей воли.

Как-то у Вани в храме начался приступ эпилепсии. Я растерялась. Батюшка сказал: «Причастим — и все пройдет». Ваня принял причастие — все как рукой сняло. И такие чудеса — та самая благодать, которая открывает глаза на истинную суть вещей.

- Уместна ли другая мрачная аналогия: наказание, кара…

- Возможно, но не в том смысле, как мы привыкли. Наказание — это наказ. Все это нужно и мне, и ребенку — во благо нашей духовной зрелости. Любую ситуацию, которую мы привыкли называть негативом, рассматривайте как общение Бога с нами. Это шанс научиться любви, после этого жить станет легче.

Я смогла переступить себя — побороть естественный страх. Меня не тяготят ни Ваня, ни другие дети. Это мой образ жизни. Я еще больше ценю каждую их маленькую победу. Конечно, одной все это понять и принять было бы тяжело. Тут мне очень помогает поддержка мужа.

НЕ НАДО СПОРИТЬ С БОГОМ

После Вани Нелли родила еще пятерых детей. Ждет седьмого. На полушутливый вопрос: «Есть ли конкретная цифра, сколько детей вы хотите и готовы родить?», собеседница рассказывает эпизоды из своей биографии, которые можно назвать счастливым стечением обстоятельств, но куда уместнее — чудом.

- 12 лет назад мне было больно, обидно, казалось, все несправедливо. И эти чувства не прошли в момент, когда мы уже решились на второго ребенка. Мы с мужем изначально хотели много детей. Когда венчались, в храме мне попала капля вина на платье. Батюшка сказал, что у его матушки так же было — и сейчас у них пять детей. После рождения Вани мы ездили в Миры Ликийские поклониться мощам Николая Чудотворца. Молилась, чтобы еще были дети. Вернулась из поездки и узнала, что беременна. А срок — 22 мая, дата перенесения мощей святителя Николая в Бари. Господь постоянно укреплял мою веру.

- Детей нужно планировать?

- Мы ни одного ребенка не планировали, просто доверие. Дети приходят тогда, когда нужно. Всегда кажется, что нет времени, не сейчас, попозже… Но почему мы будем спорить с Богом? Если он дает детей, он знает, что ты справишься.

- Супруги, у которых много детей, часто сталкиваются с такой проблемой. Муж привыкает, что его жена — в первую очередь мать. Значит могут притупляться чувства между людьми. Как говорят: «пропадает искра». Но ваш муж посвящает вам песни, всегда рядом, поддерживает ваши увлечения. При этом работает и зарабатывает, сам захотел детей и большую семью. Где берут таких?

- В храме. Мы познакомились после службы. А если серьезно, я вообще не так себе все представляла. Как и многие девочки, ждала принца на белом коне: статного, состоятельного. А он обычный мужчина, еще и старше меня. У девушек есть амбиции, думаем, что нам нужен такой-то человек. На самом деле — ваш человек может оказаться полной противоположностью укоренившимся стереотипам. У нас с мужем полное единение, мы одинаково смотрим на жизнь, мысли совпадают.

- Так вам просто повезло — хороший человек встретился…

- Возможно. Но мы тоже в отношениях росли и менялись. Прийти на готовенькое — не ценно. Не будет желания рожать детей, не будет чистоты в отношениях. Супружеские отношения — работа.

БЛИЦ!

- Говорим слово, а вы — с чем оно ассоциируется. Дети?

- Духовное развитие.

- Счастье?

- Быть целостным человеком: не дробиться на желания, чувства и материальные блага.

- Успех?

- Труд, который приносит положительные эмоции.

НА ЗАМЕТКУ

Пять советов от многомамы Нелли Борисюк, которые помогут в воспитании детей не по «стандарту»

Каждая мама переживает, если ребенок что-то сделал неправильно, по ее мнению. Но ведь правильно и неправильно — это условные категории. Есть опыт, который, возможно, нужен ребенку. Везде пытаться подстелить соломки — не выход.

Ваши дети эмоционально транслируют на себя ваше поведение. Известный факт: эффективнее воспитывать личным примером, а не просто говорить «живи так, поступай так». Ребенок чувствует обман. Нельзя воспитать в ребенке чистоплотность, если сама не делаешь уборку. Воспитываешь себя, развиваешься и ребенок — вслед за тобой.

На первый план мы часто ставим материальные блага: поел, одет — и ладно. Но ребенку не хватает тепла и общения. Посмотреть в глаза, обнять, спросить, как прошел день. Сейчас уже не то время, но мы до сих пор боимся, что не хватит еды, одежды, игрушек детям. Это все есть, иногда даже во вредном избытке.

Есть страх — не хватит денег на детей. Возможности будут, Бог поможет. Не прямо, а даст возможности.Нужны деньги — будет шанс заработать. Когда у нас родился первый сын с ДЦП, мы поняли, что нужно много денег на реабилитацию. Через две недели муж подписал большой контракт, который стал началом его бизнес-пути.

Внутреннее состояние мамы очень важно. Представьте: он набедокурил. Что вы сделаете: дадите подзатыльник, поругаете или обстоятельно поговорите? Наказывать ребенка — это эмоциональное желание.