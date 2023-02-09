«Всего доброго»: Владимир Путин саркастично попрощался с ушедшими из России компаниями

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел заседание набсовета Агентства стратегических инициатив. Эта организация собирает по всей стране успешные проекты, повышающие качество жизни, образование, городское развитие и так далее. Потом эти технологии используются во многих регионах.

Успех АСИ в прямой президентской поддержке.

- Прошу рассказать сегодня о вашей текущей работе. После этого обещаю, что дам соответствующие поручения своим коллегам в различных ведомствах, прежде всего в правительстве, с тем, чтобы запустить ваши идеи в дело, - заверил глава страны.

Путин тут же поделился и собственной идеей: каждый год награждать новые успешные отечественные бренды. Это должно помочь им пробиться на рынок.

- До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями, - заметил российский лидер.

Он добавил, что западные бренды сами когда-то раскрутились при поддержке властей своих стран. Хотя правительства говорили о приверженности честной рыночной конкуренции.

- Но сегодня многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят – всего доброго, - попрощался с ушедшим бизнесом Владимир Владимирович.

Президент отметил, что бизнес, лишившись российских покупателей, начал нести убытки. Многие компании были этому не рады. Зато они оставили «неплохое наследство»: подготовленный персонал, производство.

- Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно, - сообщил глава страны.

Российский лидер признался: ему важно, что наш бизнес получил уникальные возможности для развития.