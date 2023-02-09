«Тяжело дышать»: Отца Филиппа Киркорова срочно госпитализировали

Бедрос Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В одну из столичных клиник отец Филиппа Киркорова был доставлен с бронхитом. 90-летнему артисту стало тяжело дышать, поэтому сиделка вызвала ему «Скорую». Сейчас Бедроса наблюдают врачи.

-Пока никакой информации у нас нет,-сказал о самочувствии Бедроса Киркорова его концертный директор.

Жена 90-летнего певца Людмила тоже была немногословна.

-Извините, я на эту тему не могу разговаривать,- объяснила KP.RU супруга артиста.

Напомним: это не первая госпитализация Бедроса Киркорова за последние месяцы. Недавно артист проходил обследование в одной из столичных клиник.

И на своем юбилейном концерте в Кремле народный артист жаловался на проблемы со здоровьем.

-Со здоровьем не очень. Вот хожу благодаря палочке. Со мной всегда ходит медсестра, -говорил «КП» Бедрос.

«Комсомолка» желает артисту здоровья!