Месть за референдумы? Почему США решились поставить мир на грань мировой войны, взорвав Северные потоки

Американист Рогулев объяснил, почему США долго готовились к взрыву на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперты объяснили, почему США ждали девять месяцев, чтобы уничтожить российские газопроводы. И как Москве стоит реагировать на сенсационное расследование американского журналиста Сеймура Херша.

«Они будут все отрицать»

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ:

- Сеймур Херш сообщил, что американцы решили взорвать наши трубопроводы на дне Балтики в декабре 2021 года, а привели свои планы в исполнение лишь через девять месяцев. Есть все основания верить этой информации.

Почему они ждали так долго? В 2021 году администрация только начала свою деятельность. Естественно, вопрос о блокировке «Северных потоков» обсуждался в нескольких аспектах. Ведь здесь важен не сам факт диверсии – она лишь средство, инструмент. Здесь важна цель. А цель была – не допустить возобновления работы этого проекта. Американцы поначалу пытались остановить строительство трубопровода, вводя санкции против России и европейских компаний, но им это не удалось. Тогда и решили устроить теракт. Но, я думаю, инициатива исходила не от самого Байдена, а от его советников. Они и убедили президента дать добро на тайную операцию. Ее планирование и подготовка к проведению заняли несколько месяцев. К тому же США внимательно смотрели за ходом СВО на Украине. Как только в сентябре 2022-го стало ясно, что Россия от своих объявленных целей не отказывается (в момент взрыва Россия проводила референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ), а экономические санкции против нее не сработали, был дан приказ на подрыв.

Но Вашингтон и дальше будет отрицать свою причастность к теракту, сделает все, чтобы не допустить дальнейших расследований. Ведь это прямая дискредитация США, а не просто Байдена. У Херша, наверное, есть подтверждение, но вы сами понимаете, раскрывать источники - это большой риск. Этих людей реально могут обвинить в нарушении закона, разглашении сверхсекретных данных. Но, думаю, свою правоту он будет отстаивать до конца.

«России пока стоит взять паузу»

Сергей Станкевич, историк и политолог:

- Я посмотрел, а что же сегодня пишется и говорится в США на тему этого сенсационного разоблачения. Открываешь Си-Эн-Эн – там о есть все, что угодно, но ни слова о расследовании Херша. Берешь «Нью-Йорк таймс», родную, можно сказать, газету для Сеймура Херша, он годами там работал, зарабатывал премии, находясь на ее страницах, - гробовое молчание. А на официальном уровне полное отрицание, причем с обвинением автора во лжи.

Полагаю, России сейчас надо взять паузу и тщательно следить за развитием событий. Вдруг власти объявят старика Херша, а ему 85 лет, сумасшедшим, или еще что-нибудь нафантазируют. Имеет смысл подождать реакции со стороны Германии и Норвегии. Германия наряду с Россией является серьезно пострадавшей в этой истории. Две немецкие фирмы на миллиарды вложились в строительство этой трубы, одна из них теперь вообще практически обанкротилась, была национализирована, тут есть и ущерб государству. Скажем, Германия могла бы потребовать от шведов, которые ведут расследование (напомню, подрыв произошел в их водах), допустить своих экспертов. Важна будет и реакция американского конгресса, где сейчас в палате представителей большинство у республиканцев. Они хотят перед выборами максимально дискредитировать Байдена и демократов. А в этой истории президент в изображении Херша предстает каким-то опереточным злодеем, который фактически отдает приказ провести тайную операцию, способную спровоцировать мировую войну. Да еще, не информируя конгресс. И сделано это было в 2021 году - до спецоперации, начатой Россией, когда никаких военных действий в Европе не велось. То есть, выглядит как санкция на терроризм. Это повод для импичмента.