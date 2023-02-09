Госдума приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи

Сейчас дополнительные баллы учебное заведение начисляет абитуриентам за спортивные достижения, волонтёрскую деятельность, победы в олимпиадах и прочие заслуги. «Единая Россия» предлагает признать на законодательном уровне прохождение военной службы по призыву одним из индивидуальных достижений абитуриента, сообщила первый зампред комитета Госдумы по образованию, федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова.

«Служба в армии – показатель отношения к государству, к Родине, своей земле и ее жителям, - напомнила парламентарий. - При обсуждении законопроекта мы слышали только положительные отзывы о том, что он будет мотивировать молодежь и показывать ответное отношение со стороны государства. Нам еще предстоит поработать над вопросом о количестве баллов. Коллектив авторов и все, кто при нулевых чтениях поддерживали наш законопроект, акцентировали внимание на том, что должно быть не менее 10 баллов. Конечно, хотелось бы увидеть это в нормативно-правовом виде, в том числе и в актах университетов».

Тем самым удастся поощрить тех, кто выбрал путь служения Родине.

«Это наше с вами отношение к таким ребятам. Такая служба не должна затеряться среди всего списка», - отметила Алена Аршинова.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак отмечал, что сейчас те, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют. Изменения, которые «Единая Россия» предложила внести в законодательство, данную несправедливость устранят. Законопроект поддержало Правительство.