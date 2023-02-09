«Скопилась жидкость в легких»: Отец Филиппа Киркорова честно рассказал о своем состоянии после госпитализации

Бедрос Киркоров попал в больницу Фото: Евгения ГУСЕВА

Отец Филиппа Киркорова Бедрос вновь попал в больницу. Некоторые СМИ сообщили, что артист находится в реанимации, его состояние медики оценивают как "средней тяжести". За последнее время эта уже не первая госпитализация певца. Поэтому поклонники были обеспокоены его состоянием здоровья. Новости о себе прочитал и сам Бедрос Филиппович, который позвонил KP.RU, чтобы развеять все сомнения.

- Вы знаете, новости о моей госпитализации были опубликованы еще до того, как ко мне приехала скорая помощь, - позвонил KP.RU Бедрос Киркоров. - Люди зарабатывают на этом. Этот момент я оставлю на их совести. А вам я могу подтвердить, что я действительно в больнице, но не в реанимации. У меня скопилась жидкость в легких, поэтому нужны медицинские процедуры. Это не такой уж и тяжелой случай.

Бедрос Киркоров пообещал, что скоро будет дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Бедрос Киркоров заявил, что причин для беспокойства нет. Через два дня, по его словам, он уже будет дома.

- Я себя нормально чувствую. Как видите, не задыхаюсь, кислород мне уже дали. А вызвал медиков я только потому, что у меня болел бок. Скоро буду дома, - пообещал Бедрос Киркоров.

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