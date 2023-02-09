Второе смертельное ранение. Как Бандеровское отребье добило великого генерала

Памятник советскому генералу Ватутину пытались снести и раньше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну вот и произошло. Украина окончательно порвала со своей исторической памятью, со своей историей, с миллионами погибших украинцев, освобождавших свою землю и оккупированные территории СССР в составе Красной Армии от гитлеровских оккупантов. В Киеве снесли памятник генералу армии, Герою Советского Союзу Николаю Федоровичу Ватутину, установленный на его могиле.

Освобождавший со своими частями 1-го Украинского фронта (переименованного ранее из Воронежского) генерал Ватутин столицу нынешней Украины генерал Ватутин давно вызывал зубовный скрежет украинских националистов-бандеровцев. Но до 2014-го у них были руки коротки. Однако с торжеством "революции гидности" у победителей куда-то испарились и совесть, и честь. И память – ведь на похороны генерала в апреле 1944-го собрались тысячи киевлян, самих решивших отдать дань памяти выдающемуся военачальнику и настоящему герою-освободителю.

Но это были те киевляне, из той Украины. Это те разместили на памятнике надпись на украинском языке: "Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа" (первоначальный вариант был без "Героя Советского Союза", но это потому, что "Героя" Николаю Федоровичу присвоили посмертно, в 1965-м). А нынешние киевляне и просто украинцы, скорее всего, сами бы пристрелили генерала Ватутина, предоставь им такую возможность. Как и то бандеровское отребье, которое и нанесло Ватутину смертельную рану в перестрелке.

Несколько лет назад украинским праворадикалам снести монумент не позволили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И никакое Министерство культуры Украины, давшее разрешение на снос памятников генералу Ватутину и легендарному летчику Валерию Чкалову, памятник которому снесли днем ранее, не может и не вправе санкционировать такие действия. Более того, разрешение на демонтаж было дано вопреки признанию этим же Министерством значительной художественной ценности монумента и отнесению его по этим критериям к объектам культурного наследия.

Разве стоило ждать чего-то иного от нынешних моральных уродов и последователей нацистов, которые убивают безоружных пленных, сжигают под радостные крики озверевшей толпы своих же соотечественников (да и просто людей) заживо, устраивают мирным людям блокаду, лишая их света, продовольствия и воды. Военные преступления – это лишь часть, не самая значительная часть всех преступлений, совершенных не только властью, не исключительно националистами, но и Украиной после 2014-го. Порождения сатанинской тьмы и квинтэссенции человеческих пороков. Грязь, мразь, слизь – это лишь малая часть характеристик нынешней Украины.

Нет, не должно такое существовать на Земле. Просто не имеет права. А уж в виде независимого суверенного государства (что уже смешно в применении к нынешней Незалежной) ни в коем случае.