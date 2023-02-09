Нужен системный подход: Россияне рассказали, как предотвратить взрывы бытового газа в домах

В Новосибирске два подъезда пятиэтажки уничтожил взрыв газа. Фото: МЧС России

В Новосибирске два подъезда пятиэтажки уничтожил взрыв газа. Чудовищное совпадение – но это уже второй разрушенный взрывом дом за два дня в российских регионах. Ранее, 7 февраля, еще такое же ЧП произошло в многоэтажном доме в Тульской области. На фоне этих печальных новостей россияне заявили о необходимости больше внимания уделить газовой инфраструктуре. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Можно ли предотвратить взрыв газа в жилых домах. Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 35% опрошенных говорят, что в жилых домах необходимо обновить газовую инфраструктуру. Особенно, это касается старых домов, в которых давно не проводился капитальный ремонт.

Еще столько же респондентов говорят, что газовщики обязаны регулярно проверять все квартиры, вдруг кто-то из жильцов не соблюдает меры предосторожности, может, у кого-то износился газовый шланг или неправильно подключена плита.

«Нужен системный подход к этому, а не точечный. В последнее время часто взрывается газ в домах», - говорит участник опроса.

«Нужно чтоб государство взяло газовую службу под свое начало! Чтоб проверки были плановые и бесплатные!» - кивает другой.

29% россиян предлагают пойти еще дальше и разрешить в стране использование плит только с системой контроля газа, которая способна спасти от утечки, если конфорка погаснет.

28% опрошенных отмечают важность проверки всего дома, даже если жильцы пользуются газом аккуратно, за общей системой все равно должно вестись пристальное наблюдение.

А 18% россиян говорят, что застраховаться от всего невозможно, но люди должны знать, как вести себя в случае таких ЧП. К примеру, куда нужно звонить, если в квартире запахло газом, как быстро нужно покинуть помещение, если появился запах, на какое расстояние от дома отойти, чтобы переждать опасный момент, пока в доме работают спасатели.

И лишь 7% россиян говорят, что от несчастных случаев никто не застрахован, поэтому и предпринимать ничего не нужно. К несчастью, ЧП случаются, поэтому смотреть на это нужно философски.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.