«Мир нуждается в британском лидерстве»: Зеленский публично признал своих хозяев

Вова Зеленский в Лондон слетал, много подлизывался, но много и врал. Фото: REUTERS

Вова Зеленский в Лондон слетал, много подлизывался, но много и врал. Вкратце квинтэссенция визита президента (пока еще) Украины и дальнейшего его вояжа по Европам можно вместить в это одно предложение. Сошедший с борта военного транспортника Королевских ВВС Зеленский был олицетворением стиля "Мамо пишу тебе из горящего танка, и дырка на заднице в штанах – это от расплавленной брони, да-да, именно, прожгла штаны изнутри". В неизменных курточке и штанишках хаки он посетил и парламент, где выступил с речью, и, наплевав на этикет, в них же заявился и к королю Карлу. Невозможно было не заметить стоящий в глазах зашедшего в кабинет Карла украинского президента немой вопрос: "А пианино у вас тут имеется?" Выглядел при этом 45-летний "нелох", как неопохмелившийся сантехник, вызванный барином для починки унитаза в коттедже.

Впрочем, кроме немых вопросов, Зеленский отметился таким враньем и подлизыванием к британцам, что порой за него было даже стыдно. Председателю палаты лордов лорд-канцлеру Зеленский вручил "шлем боевого летчика" – украинского "короля", который якобы написал на нем: "мы имеем свободу. Дайте нам крылья для ее защиты". Имя этого "короля воздуха" осталось неизвестным, не иначе это был сам "Призрак Киева", брехней о котором украинские пропагандисты кормили свое население и Запад полгода, прежде, чем сознались, что нет такого летчика, а это просто выдумка. Летчик – выдумка, а шлем настоящий. Но главное, чтобы Лондон дал самолеты. Их Зеленский просил везде, где ему давали слово.

Британцы пообещали Зеленскому рассмотреть вопрос о поставке истребителей, но сколько, каких и когда – это осталось без ответа. Вряд ли Лондон тут расщедрится, поскольку у всех ВВС Великобритании есть всего лишь 20 штук F-35B и от 100 до 130 (по разным данным) истребителей-бомбардировщиков Eurofighter Typhoon. И это примерно половина от имевшихся у Киева боевых самолетов на начало СВО, а еще 74 истребителя были переданы Киеву в 2022-м союзниками. Как высказался один из британских министров, "у нас совсем нет этих гр…х самолетов". Оголить свои ВВС ради Украины британцам не улыбается.

Но раз начавши врать, остановиться потом уже трудно. Наврал всем Зеленский и про то, что он первый из украинских президентов, который встретился с монархом Великобритании за всю историю украино-британских отношений. Порошенко и Ющенко могут смело подавать в суд на Зеленского за клевету.

- Я не знал, что обучение на британских самолетах Typhoon занимает три года, - заявил Зеленский после того, как попросил боевые самолеты в Лондоне, и "выкрутился". - Давайте мы отправим наших пилотов, и они научатся через 2,5 года.

Не знать такой элементарной вещи он просто не мог. Значит, снова соврал. А если не соврал, то во главе Украины не просто подлец и сволочь, а еще и законченный дебил.

Везде, где бы он ни был в Лондоне, он угождал, расхваливал собеседника или британцев и всячески лебезил и унижался.

- Борис, ты объединил всех, когда это казалось невозможным… (наверняка "понравилось" Сунаку такое превознесение Джонсона).

- Мир нуждается в британском лидерстве и украинской храбрости… (привет Джозефу Байдена и всем США, про вас забыли).

- Мы помним, как он поддерживал Украину даже тогда, когда ещё не был королём, а был принцем Уэльским… (и монарху перепал кусочек признательности в отсветах от "славы Украины").

И везде, везде, везде – демонстрация убежденности в победе над Россией, декларация неминуемости победы на Москвой. Что везде вызывало истерические аплодисменты. Это Вовчик Зеленский еще с КВНа наверняка запомнил – чтобы тебе аплодировали, чтобы у тебя был успех, надо говорить публике то, чего она жаждет услышать. Даже если все обстоит совсем не так.

Дополнительную комичность происходящему придавало присутствие на заднем фоне главы МИД Украины Дмитро Кулебы, который своей драной "бабушкиной" кофтой розово-сиреневых цветов лишь подтверждал, что он – это не только фамилия, но и диагноз. А вот наличие в составе делегации Ермака, с которым, по слухам, Зеленский посетил штаб-квартиру МИ-6, навевало совсем иные мысли. После прошлого аналогичного визита в штаб-квартиру этой спецслужбы были подорваны несколько пролетов Керченского (Крымского) моста, и никто не даст гарантий от новых неприятных сюрпризов от этой парочки. Очевидно, что на этом рандеву разговор состоялся совсем иной.

Зеленский с ног до головы вылизан своих хозяев, и, судя по всему, как в анекдоте, зализал напрочь. А в ответ получал аплодисменты. Ими и обещаниями Зеленский остался доволен. А вот насколько они будут выполнены, его, конечно, интересует, но в меньшей степени. Потому что это будет потом. Если будет. А он имел успех сейчас, он покорил публику, он прокукарекал…