Новое исследование: как лечебное питание помогает при раке

Правильная поддержка поможет справиться даже с самой тяжелой болезнью. Фото предоставлено Nutricia

В последние годы совершено немало научно-медицинских прорывов в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В нашей стране активно используются самые прорывные методы борьбы с раком – и хирургические методики, и таргетная терапия, и инновационная иммунотерапия. Но чтобы лечение давало должный результат, нужно учитывать немало важных моментов: и психологическое состояние пациента, и то, в каком состоянии находится его организм в целом.

Накануне Всемирного дня борьбы против рака – 4 февраля – состоялось важное мероприятие – открытое интервью с журналистами, во время которого специалисты отвечали на самые острые вопросы об онкологических заболеваниях. О том, что способствует успеху в лечении на всех этапах, важных составляющих грамотной реабилитации для повышения качества жизни пациента и поддержки его организма при борьбе с раком.

Одна из серьезных проблем, которая может стать препятствием к успешному лечению, – потеря онкологическими пациентами веса, в частности, мышечной массы. Особенно это касается людей, которые заболевают раком желудочно-кишечного тракта и раком легкого. При онкологических болезнях ЖКТ человек нередко начинает испытывать трудности с питанием и усвоением пищи, снижение аппетита, изменение вкусовых ощущений. При злокачественных процессах в легких в кровь выбрасывается много токсинов, меняются все метаболические процессы, нарастают темпы потери белка и, как следствие, мышечной массы, говорят специалисты.

И решить эту проблему при помощи «обычного» питания с преобладанием высокобелковых продуктов далеко не всегда представляется возможным. Потому что возникают трудности как с принятием пищи, так и с тем, что организм попросту не может усваивать полезные вещества в нужном объеме, в частности, полноценный белок и витамины. В результате организм слабеет, хуже реагирует на лечение. При плохом питательном статусе возникают сложности с назначением тех или иных методов лечения, в разы повышается риск осложнений.

Потому очень важна роль нутритивной поддержки пациентов при онкозаболеваниях. Российские специалисты недавно провели многоцентровое исследование, чтобы выяснить, насколько эффективна нутритивная поддержка больных раком легкого при помощи специализированного лечебного питания.

Рандомизированное исследование было проведено в восьми клинических центрах нашей страны под руководством Ольги Аркадьевны Обуховой, к. м. н., заведующей отделением медицинской реабилитации НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, совместно с крупнейшим импортером специализированного питания – в нем приняли участие 114 пациентов.

Вот что говорят авторы исследования:

«Рак легкого – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний как в России, так и во всем мире. Хирургический метод является основным методом лечения больных раком легкого, который может значительно улучшить результаты противоопухолевого лечения. В послеоперационном периоде наблюдается снижение показателей нутритивного, или питательного, статуса, то есть насколько хорошо усваиваются поступающие в организм питательные вещества, и иммунитета, что может негативно влиять на прогноз и качество жизни пациентов, приводя к более высокой смертности. По статистике, до 60% больных раком легкого сталкиваются с потерей веса.

В нашем новом исследовании приняли участие 114 пациентов с первичным немелкоклеточным раком легкого и нутритивной недостаточностью или риском ее развития, поступивших на оперативное лечение. Пациенты были случайным образом разделены на две группы по 57 человек. Пациенты в исследовательской группе в дополнение к обычному рациону получали нутритивную поддержку продуктом специализированного питания – в данном случае Nutridrink Compact Protein в количестве 250 мл в день в течение 14 дней перед операцией и 14 дней после операции. Пациенты контрольной группы получали стандартную больничную диету, а при выписке – обычную домашнюю пищу.

Исследование показало, что нутритивная поддержка больных раком легкого специализированным питанием значимо повышает эффективность предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации пациентов, а также положительно влияет на фармакоэкономические показатели – то есть на соотношение между затратами и эффективностью, безопасностью, качеством жизни при различных схемах лечения (профилактики) заболевания. Комплексный подход к оценке целесообразности применения медицинских технологий предполагает взаимосвязанную оценку последствий (результатов) и стоимости медицинских вмешательств».

Ключевые особенности специализированного питания: сбалансированное по составу, легкоусвояемое питание с большим содержанием белка в малом объеме, высоким содержание энергии, оптимальным количеством и соотношением жирных кислот, высоким содержанием витаминов группы В, С, Е и микроэлементов (селен, хром, медь), которые способствуют антиоксидантному и иммуномодулирующему эффекту.

Основные выводы исследования:

1. Пациенты группы исследования не теряли вес в течение всего наблюдения по сравнению с пациентами контрольной группы, у которых вес снижался.

2. В среднем срок госпитализации в группе исследования был меньше на 1,4 дня.

3. Частота возникновения послеоперационных инфекций легких отмечалась только у 5% пациентов в группе исследования против 24,5% в контрольной группе.

4. Частота проведенных послеоперационных бронхоскопий в группе исследования была значительно ниже по сравнению с контрольной группой (у 20% в группе исследования против 58% в контрольной группе).

5. Улучшились лабораторные показатели нутритивного статуса в группе исследования по сравнению с группой контроля (выше показатели общего белка и сывороточного альбумина).

6. Улучшились показатели выносливости и силы кисти пациентов в группе исследования (рост показателя теста 6-минутной ходьбы и рост показателя кистевого усилия).

7. Улучшились показатели качества жизни пациентов, таких как общий статус здоровья, физическое функционирование, слабость и бессонница.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Аркадьевна Обухова, к. м. н., заведующая отделением медицинской реабилитации НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина:

– Результаты нашего исследования говорят о том, что нутритивная поддержка организма при онкологических заболеваниях, особенно связанных с потерей веса, очень важна и дает существенные результаты. Причем желательно, чтобы она начиналась от момента постановки диагноза и продолжалась на всех этапах лечения. Без полноценного пополнения организма белком и другими питательными веществами невозможна ни физическая активность, ни коррекция психологического состояния больного. Слабый и буквально голодный человек подвержен осложнениям, депрессии, он попросту устает бороться с болезнью. На фоне же сбалансированной нутритивной поддержки при помощи удобного в употреблении лечебного питания общее состояние пациентов меняется. Помимо улучшения определенных физиологических параметров, у человека появляются силы – силы жить и активно бороться с болезнью.

Марина Юрьевна Кукош, к. м. н., доцент кафедры онкологии и гематологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН:

– Проблема недостаточности питания и назначения своевременной правильной питательной поддержки чрезвычайно важна на всех этапах противоопухолевого лечения, особенно для тех пациентов, которые на момент постановки онкологического диагноза имеют дефицит веса и мышечной массы или находятся в зоне риска по развитию питательной недостаточности. К таким пациентам, в силу особенности влияния опухоли легкого на обмен веществ, относятся и больные раком легкого, причем при всех стадиях онкопроцесса.

Дело в том, что развитие белково-энергетической недостаточности и ее тяжесть определяется, помимо локализации заболевания, еще и стадией процесса, индивидуальной реакцией организма на опухоль, психологическим состоянием пациента и, конечно, характером противоопухолевого лечения. Радикальное противоопухолевое лечение при раке легкого, как правило, многокомпонентное, сопряжено с различными нежелательными явлениями, ухудшающими и переносимость лечения, и качество жизни. Критически важно в такой ситуации сохранить удовлетворительный питательный статус, обеспечивая поступление белков, жиров, углеводов и калорий в необходимом количестве. При этом потребности организма онкологического пациента в белке выше, чем у здорового человека.