Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Идет наступление по всем направлениям

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении подавляла части 116-й бригады теробороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Райгородка и Ямполовки в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки тут нивелированы более роты украинских военнослужащих. Западная группировка войск на Купянском направлении тревожила 103-й бригаду теробороны и 14-ю мехбригаду ВСУ в районах Гряниковки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Более взвода украинских бойцов отправились к праотцам. В ходе наступления Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 «воинов света». На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» била по подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й мехбригад ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР. За сутки противник потерял здесь 85 военнослужащих. Дальше — больше.

За что Макрон наградил трагикомика орденом Почетного легиона?

Эммануэль Макрон наградил залетевшему к нему из Лондона шестого президента незалежной высшей французской наградой – орденом Почетного легиона. Макрон так пояснил эту странность: «Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю вам, Владимир, почтение за смелость и целеустремленность». А потом вместе с Зеленским полетел на сборище главных европейских симпатизантов Украины в Брюссель. Генерал Де Голль и премьер Маргарет Тэтчер с небес взирают на этот шабаш с изумлением. Впрочем, трагик комика не обидит...

Убийцы чиновников и полицейских в Бердянске раскрыты

Раскрыты дела об убийстве зам.мэра Бердянска Олега Бойко и его супруги, об убийстве замначальника ГИБДД Александра Колесникова и о покушении на коменданта города Артема Бардина. Установлены исполнители и соучастники убийства. Все фигуранты оказались жителями Бердянска. Все негодяи задержаны и дают признательные показания. Российские силовики установили руководителя украинской ДРГ, которая провела пять терактов в Бердянске с августа по октябрь 2022-го. Преступления совершались по заданию сотрудника Главного управления разведки МО Украины Андрея Питюкина, ныне проживающего в Запорожье, и его резидента Татьяны Омельяненко, которая проживает в польской Познани. Их лица известны, их "подвиг" не забыт.

В Польше считают, что решение о самолетах должны принять в НАТО

Матеуш Моравецкий, польский премьер-министр, заявил, что решение о поставках боевых истребителей Киеву будет приниматься руководством НАТО, но пока среди членов альянса по данному поводу есть серьезные разногласия. Моравецкий в интервью газете Corriere della Sera сообщил: «На данный момент нет соглашения по этому поводу». Ранее британское издание The Spectator заявило, что западные страны не решаются поставлять современные истребители украинским ВВС из-за угрозы со стороны российских средств противовоздушной обороны и неготовности украинских пилотов к их эксплуатации. Да, «Торнадо» детям не игрушка.

Для зоны СВО летнюю форму шьют в Ярославле

Артем Степаненко, учредитель компании «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», рассказал, что новая форма для российских военных в зоне СВО будет готова в ближайшие дни. Первую партию формы с неформальным названием «семицвет» скоро отправят на приемку. А шьют ее по гособоронзаказу в Ярославской области. Производство заработало около месяца назад. В бюро сейчас работают до полусотни человек. Они ежемесячно могут шить до 5 тысяч комплектов. В летнюю форму входят тактическая куртка, брюки, боевая рубаха и кепка. При пошиве используются только российские материалы. Спасибо, не вспомнили про столичные «модные дома».

США хотят укомплектовать посольство в Киеве к лету

Издание Politico сообщает, что администрация США к лету готовится полностью обеспечить кадрами посольство на Украине. Журналисты ссылаются на полученные документы Госдепа. Штат диппредставительства в Киеве ранее был «резко сокращен». Теперь же Вашингтон предполагает «полностью укомплектовать кадрами посольство США на Украине». Но в публикации уточняется, что только реальная обстановка в восточно-европейской стране «в конечном счете определит, будет ли достигнута эта цель». К лету, говорите? Может, лучше подумать про Львов или Краков?

В Германии поддержка Украины снижается

Ларс Клингбайль, сопредседатель Социал-демократической партии Германии, выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине. Он отметил, что все меньше жителей ФРГ одобряют оказание военной помощи Киеву. Клингбайль заявил: «Меня раздражает, что термин «дипломатия» часто презирают в политических дебатах. Для меня военная сила и дипломатия - две стороны одной медали». Он уверен, что необходимо продвигать дипломатические инициативы для урегулирования конфликта на Украине: «Этот конфликт, вероятно, будет решен не на поле боя, а за столом переговоров» . Сопредседатель СДПГ подчеркнул: «Население Германии все меньше принимает, когда мы обсуждаем поставку основных боевых танков сразу после бронетранспортеров и сразу после них истребителей». Красиво поет.

На Брянщине сбили десяток украинских беспилотников

Брянский губернатора Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили в регионе за сутки десяток украинских беспилотников. В своем телеграм-канале глава региона сообщил: «Системами ПВО Вооруженных сил России отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников, над Брянским районом сбит очередной БПЛА». Ранее Богомаз сообщал, что ночью девять украинских беспилотников атаковали Стародубский муниципальный округ области. Эти атаки удалось полностью отразить. Пострадавших и разрушений не было. А вообще за время проведения СВО по территории области с украинской стороны открывали огонь 272 раза. При этом погибли четыре человека, 22 получили ранения.

Маск запретит незалежной использовать Старлинк для наступления

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что американская сторона ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях. В частности, для управления беспилотниками. Она сообщила: «Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие». Говоря об использовании сервисов Starlink украинцами для управления дронами, Шотвелл заявила, что у компании есть способы, с помощью которых SpaceX может ограничить такое применение систем интернета, что там и сделали. И добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между Киевом и SpaceX. А ведь минобороны незалежной так громогласно заявляло о формировании рот операторов ударных беспилотников! Их планировали обеспечить именно спутниковой связью Starlink. И тут такая неприятность. А как же «всемирная поддержка»?

ВСУ готовятся к отступлению в районе Кременной?

Андрей Марочко, подполковник в отставке, сообщил, что подразделения украинских войск, дислоцированные в районе Кременной в ЛНР, минируют позиции и готовятся к отступлению. По его словам, украинские бойцы в рамках подготовки к отступлению устанавливают в районе населенного пункта различные «секретки». Марочко сообщил: « ВСУ начали активно устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения». А ранее главы республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска стали наносить точечные удары по больницам Луганщины. Гадят, как могут.