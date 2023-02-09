Путин рассказал, что было после попадания птицы в один из двигателей президентского самолета

По случаю 100-летия гражданской авиации Владимир Путин встретился с работниками отрасли. Фото: REUTERS

По случаю 100-летия гражданской авиации Владимир Путин встретился с работниками отрасли. После церемонии открытия двух новых аэропортов – в Новосибирске и Новом Уренгое – президент предложил пилотам и бортпроводникам задать ему вопросы.

- Надеюсь, слишком сложные задавать не будете. Готов поговорить на общие темы, - шутливо предупредил глава страны.

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ – ПО ВОЛЧЬИ ВЫТЬ

Пилот Алросы Андрей Ламанов поинтересовался будущим авиации в стране. В ответ президент заверил, что мы сможем через все пройти.

- Для многих, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики. Как оказалось, и финансовая система работает, и производство работает, и все отрасли услуг работают без сбоев, - заявил президент.

Потом Путин раскрыл детали своих бесед с министром транспорта Виталием Савельевым:

- Мы с ним ругались. Я всегда говорил, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники. Если бы так делали в предыдущие годы и сейчас было бы полегче.

Потом президент напомнил, что мы принудительно оставили в стране все иностранные лизинговые самолеты. «С волками жить, по волчьи выть», - объяснил решение глава страны.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир Владимирович поделился историями из богатой практики перелетов.

- У нас самолет с двумя двигателями, в один попала птица – и двигатель заглох. У командира спрашиваю: «Чего делать?» - «Ну мы дотянем». А может, лучше развернуться и сесть? В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда надо делать выбор в пользу безопасности, - рассказал президент.

Следующая история случилась уже на вертолете.

- Летим – видимости никакой. А очень нужно было прибыть на место. Я говорю: «Ну давайте сядем». А я уже президентом был. Командир вышел: «Я командир судна, и я принимаю решения. Я не полечу». Развернулся и ушел, - вспомнил Путин, добавив, что всегда согласен с более безопасным выбором.

ТРАГЕДИЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА

Открывая аэропорт в Новосибирске, глава страны обратился к губернатору региона Андрею Травникову.

- У нас мероприятие торжественное, открытие аэропорта, но у вас, к огромному сожалению, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. Руководитель МЧС должен находиться уже там, на месте событий. Знаю, что и вы с первых минут этим занимаетесь и после сегодняшней презентации аэропорта вернетесь к этой работе. И я, и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и их семьям, - сказал российский лидер.

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