Наши есть в каждой стране мира! Дню дипломата посвящается

10 февраля в России отмечают День дипломата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дипломаты - представители той категории профессий, победы которых считаются сами собой разумеющимися. Вы редко встретите в прессе или в сети фразы о «блестяще проведенной дипломатической операции». МИД не наносит превентивные удары по логовам террористов, как Министерство обороны; не отнимает лицензии у проворовавшихся мироедов, как Центробанк РФ; и даже не находит опасную плодожорку в яблоках из недружественных республик, как Роспотребнодзор.

Зато нападок хоть отбавляй. От совсем анекдотичных претензий в том, что МИД-де не финансирует пророссийские партии за рубежом (такое запрещено международными конвенциями), до упреков в том, что за 9 лет антироссийские санкции так и не были сняты (при этом будто не замечая, что добрая половина мира к этим санкциям не присоединилась, несмотря на колоссальное давление мирового гегемона). Словом, не самая благодарная профессия.

Поэтому в профессиональный праздник я хотел бы рассказать о другой стороне наших «людей из Дома со шпилем». О том, как они проводят полжизни в странах со среднегодовой температурой +35 градусов, где за воротами посольства их могут похитить и съесть (если я и преувеличиваю, то ненамного). Или как они умирают на боевом посту — иногда от болезни, иногда от пули фанатика, со словами «Бог и Родина» в своей последний час.

Но самое главное качество российских дипломатов (причем, универсальное для всех) - это умение стать твоим лучшим другом и надежным помощником за самое короткое время. Просто небольшие примеры. Однажды я брал письменное интервью у главы МИД Джибути — небольшой, но очень перспективной африканской страны. И сотрудник нашего посольства не просто оказал помощь (по сути, проделав всю работу и добившись интервью за меня), — но и перевёл довольно объёмные ответы господина министра на русский язык.

Или забавный случай в командировке в Мали. Еду в посольской машине; водитель, сотрудник нашей миссии, резко тормозит (африканское движение — оно непростое), от удара о приборную панель мой фотоаппарат ломается. Дипломат страшно переживает, долго извиняется — хотя никакой вины его нет — предлагает варианты, где здесь, в городе Бамако, можно починить такую сложную технику. К счастью, я колдую над фотиком — и тот оживает. Но, кажется, если бы для спасения моего журналистского репортажа надо было плыть на дырявой пироге через местную реку Нигер — мой сопровождающий бы поплыл.

Я уж не говорю о печальных случаях, когда наши соотечественники попадают за рубежом в тюрьму. Сотрудники МИДа навещают их, часто ходят на суды — и когда местные власти чувствуют высокое внимание, то и разбирают такие дела менее пристрастно.

Чувствовать надежное плечо рядом в любой стране мира - это дорогого стоит. Сразу понимаешь, наши - везде. Поэтому — с профессиональным праздником, дорогие последователи Горчакова, Громыко и Примакова! Спасибо за ваш труд!