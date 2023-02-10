Анекдоты: Родительское собрание напоминает сборище секты - все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках

- Сколько стоит прыжок?

- 10 тысяч.

- Страшновато, вдруг парашют не раскроется...

- Мы вернем вам деньги.

* * *

Если вам перебежала дорогу черная кошка, затем черная Жучка, черная внучка, черная бабка и наконец черная мышка, то это значит, что дед вытянул не репку, а высоковольтный кабель.

* * *

По прогнозам Гидромет-центра, этим летом температура будет выше, чем зимой.

* * *

- Холмс! Вам не странно, что в нашей округе вдруг стало не слышно про собаку Баскервилей?

- Да, действительно! Я думаю, Ватсон, нам надо обсудить этот вопрос за стаканчиком доброго шотландского виски! Кстати, тут недавно открылся уютный корейский ресторанчик!

* * *

Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда думаю о том, какой сегодня день недели, представляю школьный дневник.

* * *

Маленькие хитрости.

Ученые установили, что любовь живет три года.

И хомяк живет три года.

Купите в начале отношений хомяка, его смерть послужит надежным индикатором.

* * *

- У нас на работе есть Олег. Он такой тупой, что мы всё за него делаем.

- Знаешь, не такой уж Олег и тупой.

* * *

- Пап, когда ты уже выкинешь с лоджии эти старинные санки?

- Это легендарные санки, доча! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером меня на них мамка из гаража забирала.

* * *

Владикавказскими правоохранительными органами была задержана партия коньяка «Мартель» в подарочных десятилитровых канистрах.

* * *

- Не люблю читать книги, всегда слишком много персонажей, забываю и запутываюсь, кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.

* * *

Ешь много - излишек откладывается в жир.

Ешь мало - организм думает, что грядут плохие времена, и начинает накапливать жир.

Ни единого шанса…

* * *

Кто такой настоящий дипломат? Это мужчина, способный убедить свою жену, что норковая шуба ее полнит.

* * *

В школе учительница отчитывает Вовочку:

- Это очень гадкие слова. Где ты их слышал?

- Мой папа так говорит.

- Не смей повторять. Ты же не знаешь их значения.

- Знаю. Это означает, что машина опять не заводится.

* * *

- Профессор, что-то я не понимаю теорию относительности.

- Хорошо. Скажите, три волоса - это много или мало?

- Мало.

- Это так, если на голове, а если в супе?

* * *

Мало кто знает, что «ау!» в переводе на язык медведей означает «обед».