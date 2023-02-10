Анекдоты: Родительское собрание напоминает сборище секты - все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках

- Сколько стоит прыжок?
- 10 тысяч.
- Страшновато, вдруг парашют не раскроется...
- Мы вернем вам деньги.
* * *
Если вам перебежала дорогу черная кошка, затем черная Жучка, черная внучка, черная бабка и наконец черная мышка, то это значит, что дед вытянул не репку, а высоковольтный кабель.
* * *
По прогнозам Гидромет-центра, этим летом температура будет выше, чем зимой.
* * *
- Холмс! Вам не странно, что в нашей округе вдруг стало не слышно про собаку Баскервилей?
- Да, действительно! Я думаю, Ватсон, нам надо обсудить этот вопрос за стаканчиком доброго шотландского виски! Кстати, тут недавно открылся уютный корейский ресторанчик!
* * *
Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда думаю о том, какой сегодня день недели, представляю школьный дневник.
* * *
Маленькие хитрости.
Ученые установили, что любовь живет три года.
И хомяк живет три года.
Купите в начале отношений хомяка, его смерть послужит надежным индикатором.
* * *
- У нас на работе есть Олег. Он такой тупой, что мы всё за него делаем.
- Знаешь, не такой уж Олег и тупой.
* * *
- Пап, когда ты уже выкинешь с лоджии эти старинные санки?
- Это легендарные санки, доча! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером меня на них мамка из гаража забирала.
* * *
Владикавказскими правоохранительными органами была задержана партия коньяка «Мартель» в подарочных десятилитровых канистрах.
* * *
- Не люблю читать книги, всегда слишком много персонажей, забываю и запутываюсь, кто есть кто.
- Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.
* * *
Ешь много - излишек откладывается в жир.
Ешь мало - организм думает, что грядут плохие времена, и начинает накапливать жир.
Ни единого шанса…
* * *
Кто такой настоящий дипломат? Это мужчина, способный убедить свою жену, что норковая шуба ее полнит.
* * *
В школе учительница отчитывает Вовочку:
- Это очень гадкие слова. Где ты их слышал?
- Мой папа так говорит.
- Не смей повторять. Ты же не знаешь их значения.
- Знаю. Это означает, что машина опять не заводится.
* * *
- Профессор, что-то я не понимаю теорию относительности.
- Хорошо. Скажите, три волоса - это много или мало?
- Мало.
- Это так, если на голове, а если в супе?
* * *
Мало кто знает, что «ау!» в переводе на язык медведей означает «обед».