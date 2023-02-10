Вопрос дня: А вам в жизни доводилось быть дипломатом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана Журова, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

- А я по жизни дипломат. Всегда выстраивала мостики. И в спорте, и в политике. Была ли я дипломатом по отношению к своим главным соперникам на ледовой дорожке? Не могу это утверждать, но я точно искренне желала им успеха.

Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель Генсека ООН:

- Андрей Андреевич Громыко учил нас не портить отношения с окружающим миром без крайней необходимости, но не забывать при этом про нужды страны. Работая и в Америке, в Нью-Йорке, и в Швейцарии, и в Женеве, я всегда старался надеяться на лучшее и созидать, а не разрушать отношения с партнерами. Был ли я только дипломатом в общении с главой комитета начальников штабов Пауэллом, будущим главой Пентагона? Мы могли слышать друг друга.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Я в Крыму в конце 1990-х и начале 2000-х был в числе пророссийских политиков. И приходилось быть очень дипломатичным, чтобы находить союзников среди других партий, в том числе и чисто украинских.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Я много поездил по заграницам по приглашению серьезных структур - от Австралии до Америки. И выполнял функции если не дипломатические, то близкие к ним. Мне никогда не приходилось извиваться или извиняться за свою страну. При этом я всегда в лоб говорил правду, что, наверное, крайне недипломатично.

Лев Корольков, ветеран СВР:

- Однажды работал я на большой выставке в Японии, где начальником моим был глава внешней торговли СССР. И я работал, конечно, скорее дипломатом, чем разведчиком. Было дело, меня готовили в ООН в совместную комиссию Япония - СССР - США - Канада по проблематике северо-западной части Тихого океана. Ощущал ли я себя тогда дипломатом? Наша работа позволяет выступать во всех ипостасях.

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты России:

- Дипломатия нужна всем, кто стремится к публичности. Мне приходилось быть дипломатом с юности. Начиная от конфликтов с родней и заканчивая вступлением в компартию. Каждый раз, когда я создавал предприятия, мне приходилось быть максимально дипломатичным - у нас даже внутри небольшой системы возникают конфликты.

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