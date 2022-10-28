Рот открыт, губы растянуты: что случилось с Собчак во время побега

Фото: стоп-кадр «Осторожно, Собчак!»

Ксения Собчак испытывала настоящий животный страх во время побега из России. На машине телеведущая доехала до Белоруссии и там перешла границу с Литвой. Оттуда она может уехать куда угодно. Как гражданка Израиля жена Константина Богомолова имеет возможность свободно перемещаться по миру.

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал видео с Ксенией Собчак. В кадре телеведущая запечатлена во время пересечения границы с Литвой. По словам эксперта, это были не лучшие минуты в жизни звезды.

"На ее лице тревога, беспокойство и страх. Она старается как можно быстрее пересечь границу. Рот открыт, губы растянуты в сторону - это как раз указывает на чрезмерную тревожность", - рассказал эксперт.

По его словам, жену Константина Богомолова подвела походка. "Она торопится, шаги неестественно быстрые, несвойственные для ее роста. Обратите внимание на руки. Пальцы правой руки потирают друг друга. Это признак сильного стресса, желание успокоиться", - цитирует его Woman.ru.

Известно, что до литовской границы ее провожал статный мужчина. Его имя до сих пор не раскрыто.

"Про отношения с мужчиной не могу сказать... Ксения нервничает заметно больше. В один момент она даже убегает чуть вперед своего спутника, что свидетельствует о страхе. Они стараются не терять время", - заключил Анищенко.

В Литву Собчак пропустили без проблем. "На контрольно-пропускном пункте Собчак предъявила израильский паспорт, по которому в Литву можно попасть без визы… Оснований для отказа не имелось, и она была пропущена в Литву", - отметил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

Куда дальше поедет блондинка, остается только гадать. Не исключено, что она отправится в Израиль.

Впрочем, если российские силовики объявят ее в международный розыск и запросят выдачи, израильские власти могут удовлетворить просьбу при надлежащих основаниях. Например, если Россия предоставит убедительные доказательства вины женщины, а суд Израиля посчитает их обоснованными.