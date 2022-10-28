Назвавшая Собчак наркоманкой Виктория Боня считает все происходящее с ней «бумерангом»

Ксения Собчак спешно покинула Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Боня назвала все случившееся с Ксенией Собчак эффектом бумеранга. Звезда «Дома-2» уверена, что ее бывшей коллеге «прилетело» от мироздания за все то зло, которое она совершила. Об этом Боня высказалась в своем Telegram-аккаунте.

Виктория записала видео, в котором призвала расценивать проблемы Ксении как возмездие.

«Новости, конечно, ошарашили. Хочу сказать, что в жизни бумеранг он такой: когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло. Вот поэтому ситуация с Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) показывает очень хорошо, как Собчак сейчас пожинает свое зло», - сообщила Боня.

Виктория отметила, что она не радуется происходящему, но «купила попкорн и будет наблюдать за ситуацией», а также за тем, как восторжествует справедливость.

Ксения Собчак покинула Россию 26 октября после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован в Москве по делу о вымогательстве. Ксения в тот же день перешла пешком белорусско-литовскую границу. В Литву она въехала по израильскому паспорту.

Бегство Ксении случилось вскоре после того, как рэпер Алишер Моргенштерн назвал Собчак главной виновницей своих бед. По словам музыканта, из-за телеведущей он теперь не может вернуться в Россию. После скандального интервью, которое он дал Ксении осенью 2021 года, рэпер покинул страну и сейчас живет за границей. Моргенштерн считает, что Собчак во время интервью психологически манипулировала им, поэтому он сказал вещи, которые стоили ему карьеры и жизни в России. В частности, рэпер тогда признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.

Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак употребляет запрещенные препараты. Фото: EAST NEWS

Виктория Боня и Ксения Собчак еще со времен «Дома-2» на дух не выносят друг друга. Телеведущие не раз выясняли отношения в публичном пространстве. Так, в феврале этого года Ксения высмеяла похудательные методы Бони, которая прошла обряд очищения с перуанским шаманом. Виктория тогда заявила, что во время церемонии съела кактус и после этого обрела легкость во всем теле. В очередном выпуске программы «Осторожно, новости» Собчак напомнила, что кактус Сан-Педро, который съела модель, содержит галлюциногенные вещества.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России. Но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - иронизировала Ксения.

Собчак намекнула, что легкость Боня ощущает исключительно из-за эффекта, производимого запрещенными веществами.

- Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, - обратилась к бывшей коллеге телеведущая.

Виктория восприняла шутку Ксении более чем серьезно. И заявила в соцсетях, что Собчак давно известна пристрастием к белому порошку.

- Я услышала серьезные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне много лет назад, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Кокаин, который употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга, - рассказывала Виктория.

Боня предложила Собчак пройти тест на наркотики и сообщила, что тоже готова сдать анализ. Вот только модель уверена, что эту проверку телеведущая может провалить.

- Ксения, ты готова сдать волосы на исследование? Я могу сдать хоть сейчас! Как будешь готова, пиши. Мой номер ты знаешь. Я могу стать твоим личным наркологом, - предложила тогда Боня.