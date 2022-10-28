Ольга Орлова раскрыла тайну рождения сына Жанны Фриске

Жанна Фриске и Ольга Орлова вместе пели в группе "Блестящие". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Ольга Орлова скоро станет мамой во второй раз. 44-летняя участница группы «Блестящие» в конце сентября рассекретила свою беременность. Артистка часто делится с поклонниками в соцсетях подробностями своего состояния и рассказывает о самочувствии. Тем не менее, вокруг ее беременности с самого начала ходило много слухов и домыслов. Одни считали, что Орлова носит накладной живот, а ребенка за нее на самом деле вынашивает суррогатная мать. Другие уверены, что Ольга сделала ЭКО и скрывает это.

Подписчики написали Орловой в комментариях, что ее может ждать участь Жанны Фриске, у которой вскоре после рождения сына Платона диагностировали рак. Поклонники уверены, что Ольга рискует здоровьем, решив родить ребенка в позднем возрасте. Пользователи Сети напомнили, что Жанна умерла в 41 год, когда ее сыну было всего два года. Тогда многие решили, что певица делала ЭКО, и именно это спровоцировало онкологию.

Ольга Орлова – близкая подруга Жанны и крестная мама ее сына. Певица решила ответить злопыхателям и рассказала, как на самом деле Платон появился на свет. Ольга сообщила, что Жанна не делала каких-либо процедур, и ее беременность наступила естественным образом.

- Смею вас заверить, всезнайки диванные, Жанна не делала ЭКО. Более того, это выбор каждой матери: делать или не делать ЭКО. Выбор матери, которая решает родить ребенка, - отметила Орлова.

Ольга Орлова в конце сентября рассекретила свою беременность. Фото: соцсети.

По словам певицы, люди, пишущие ей гадости, не знают, сколько детей в мире родилось с помощью ЭКО. Ольга считает эту процедуру хорошим шансом для женщин стать мамой, если беременность не наступает естественным путем.

- Вы не представляете, сколько ходит ЭКОшных детей, потому что люди этого не говорят, - подчеркнула артистка. Она уверена, что важно найти хорошего врача и поверить в свою удачу.

Напомним, Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году. Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Платон появился на свет в одной из клиник Майами. Спустя несколько месяцев врачи выявили у Фриске неоперабельную глиобластому – опухоль мозга. Жанна лечилась в США, затем в России. Препараты и химиотерапия продлили ей жизнь на два года.

После смерти певицы у отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с внуком. Крестная мама Платона Ольга Орлова также последний раз виделась с мальчиком, когда ему было два года.