Маск объяснил, зачем приобрел Twitter

Маск считает, что на данный момент большое количество СМИ и соцсетей стали ради заработка обслуживать различного рода экстремалов Фото: REUTERS

Американский миллиардер, богатейший человек мира Илон Маск рассказал, с какой целью приобрел Twitter. По его словам, большинство из того, что говорят о его мотивах в этой сделке – это неправда.

– Я сделал это в попытках помочь человечеству, которое я очень люблю. И я делаю это с чувством смирения, осознавая, что риск не справиться с поставленной задачей очень реален, – заявил Маск в своем сообщении после официального подтверждения приобретения соцсети.

По его словам, он далек от мысли заработать в Twitter денег и хочет лишь превратить его в площадку, которая послужит построению диалога между людьми, а не их дальнейшему разобщению. Об это пишет The Guardian.

Маск считает, что на данный момент большое количество СМИ и соцсетей стали ради заработка обслуживать различного рода экстремалов, что провоцирует конфликты и еще больше снижает возможность нормального общения.

Вместе с тем, миллиардер считает, что соцсеть не должна превращаться в «балаган», где каждый сможет говорить то, что ему вздумается – все должно быть в рамках законодательства.