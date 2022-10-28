Британский король Карл III впервые проснулся в соответствии с давней традицией

Персональный «концерт» будет начинаться в 09:00 и продолжаться 15 минут Фото: REUTERS

Новый британский монарх Карл III помимо прочего унаследовал и давнюю традицию, согласно которой теперь каждое утро за его окном будет играть волынка. Персональный «концерт» будет начинаться в 09:00 и продолжаться 15 минут.

Обычай с использованием такого необычного будильника учредила королева Виктория почти 180 лет тому назад. Время для побудки выбрала тоже она, пишет The Scotsman.

С тех пор каждое утро под окнами короля или королевы играет волынка. В любое время года, вне зависимости от погоды или места – королевский волынщик всегда сопровождает монарха. По сути, он наиболее приближенное к королевской семье лицо, официально в нее не входящее. Эта должность – пик карьеры и вожделенная мечта любого волынщика.

Нынешним королевским волынщиком стал военный музыкант Пол Бернс. Он приступил к исполнению своих обязанностей лишь на этой неделе, а первую побудку сыграл королю в саду Кларенс-хауса, где проживает Карл III: одетый в традиционную форму волынщик 15 минут маршировал под окнами монарха под чарующие звуки своего необычного инструмента.