Генералы проинспектировали ведомственные школы Пентагона и пришли в ужас

Более 50 школ подверглись недавно в США рутинной инспекции Фото: Shutterstock

В подчинении американского Пентагона есть десятки средних школ, разбросанных по всей Америке, в которые ходят дети военных. Обычно такие школы открываются на удаленных военных базах и в военных городках.

Большинство мальчишек-выпускников таких школ, папы и мамы которых служат в армии, традиционно выбирают военную карьеру. Такие учебные заведения – своеобразная кузница будущих военных кадров. Кстати, не только в США, но и во всем мире. Именно поэтому военные ведомства, как правило, не жалеют на такие школы средств; качество образования и физической подготовки в них всегда на высоте.

Более 50-и таких школ подверглись недавно в США рутинной инспекции. Генералы и офицеры проверили среди прочего школьные библиотеки. И пришли в ужас, сообщает The Fox News.

Видавшие виды взрослые дяди, отцы семейств, ветераны боевых действий потеряли дар речи, когда стали изучать некоторые книги, свободно стоявшие на библиотечных полках.

Деткам предлагаются добротно изданные, детально иллюстрированные труды различных авторов, рекомендующих подрастающему поколению – как записывать на видео сцены половых актов, как правильно делать интимные фотографии и отправлять их по Интернету, как заниматься анальным сексом и прочие подобные «прелести». Есть среди них и увесистые справочники о якобы существующих сексуальных ориентациях. В одном из них автор насчитал целых десять таковых.

Откровенно педофильская книга «Уважение»: в ней мало слов, но много картинок. Например, как заниматься оральным сексом с мужчинами. Рекомендована к прочтению… мальчикам в возрасте от 8 до 12 лет.

Можно получить в школьных библиотеках и другую книгу – «Давайте поговорим о фаллоимитаторах». Или «Руководство по выживанию для транс-подростков»: в ней – практически полная инструкция, как изменить пол при помощи приема гормональных препаратов и хирургических операций.

Но самое удивительное: директоров школ и библиотекарей к ответственности за все это привлечь никак нельзя. Подобного рода книги стали поступать в школьные фонды на законных основаниях, в соответствии с рекомендациями и требованиями правительственных ведомств. И начался этот ужас года два назад – как только администрация Байдена начала активно лоббировать вопросы инклюзивного сексуального равенства.