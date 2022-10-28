Источник фото: www.akorda.kz/ru

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев описал предвыборную платформу, с которой он баллотируется на пост главы государства. Выборы пройдут 20 ноября, платформа Токаева носит название «Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Кандидат в президенты считает своей главной миссией построение Справедливого Казахстана, он заявил о том, что для воплощения в реальность амбициозных задач разработан план конкретных действий, имеются необходимые ресурсы и, «самое главное, бесценный капитал – ответственные граждане страны».

«Идея Справедливости в нашей государственной политике станет самой главной, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей Справедливости. Идея Справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твёрдо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека». Чтобы построить Справедливый Казахстан, мы перейдём к новой государственной политике».

«Борьба с коррупцией станет бескомпромиссной»

Переход к новой государственной политике предполагает продолжение кардинальной реформы органов управления всех уровней. Касым-Жомарт Токаев уверен, что принятый недавно закон об однократном семилетнем сроке пребывания президента у власти способствует обновлению государства и создаёт преграду монополизации власти. В свою очередь изменения избирательной системы обеспечат более широкое участие граждан в формировании парламента страны, а прямые выборы глав городов и районов сделают более эффективным местное и самоуправление. Критерием отбора кадров на государственную службу должны быть их профессиональные и моральные качества, соответствие требованиям меритократии. «Мы продолжим формирование президентского молодёжного кадрового резерва и предоставим возможность поступления на государственную службу всем гражданам – профессионалам и патриотам нашей страны», – пообещал Токаев.

Не менее важно, по словам президента РК, объективное и независимое правосудие, которое требует формирования высокопрофессионального неподкупного судейского корпуса и отказа от репрессивного уклона в правосудии.

«Реформе подвергнется институт апелляции, расширятся категории дел, рассматриваемых судом присяжных. Судебное жюри будет наделено правом проверки каждого отменённого судебного акта. Мы наладим эффективное гражданское судопроизводство с использованием современных технологий и медиации. Повысим реальную состязательность между сторонами обвинения и защиты. Защита прав граждан и обеспечение их безопасности станут безусловным приоритетом правоохранительной деятельности», – сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что произвольное вмешательство в дела бизнеса и другие формы злоупотреблений должны уйти в прошлое.

«Борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно синтетических. Правоохранительные органы сосредоточатся на тех преступлениях, от которых больше всего страдают граждане – семейно-бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды. Мы создадим профессиональную и эффективную сервисную полицию, – пообещал президент Казахстана. – Для предотвращения пыток будут предприняты новые конкретные меры».

Источник фото: www.akorda.kz/ru

В условиях беспрецедентных внешних вызовов необходимо обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостности страны, заявил Касым-Жомарт Токаев. Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма, этому будут способствовать меры по развитию военно-промышленного комплекса, по укреплению обороны и улучшению качества военного образования.

«Наш внешнеполитический курс будет неизменно миролюбивым и конструктивным, нацеленным на сотрудничество со всеми партнёрами. Поэтому мы будем содействовать усилению глобальной роли ООН и созданию более гармоничной и справедливой системы международных отношений», – заявил Токаев.

«Всё, что принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам»

Кандидат в президенты выделил как одну из самых острых проблему «олигополии» (сращивания государства и капитала), порождающую социальное неравенство и системные проблемы в экономике. Противоядием должна стать демонополизация экономической сферы.

Необходимо также укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей. «В течение семи лет мы планируем привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Активы Национального фонда будут увеличены до 100 млрд долларов. Всё, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход», – заявил Токаев.

Он считает целесообразным стимулировать рост зарплат работников с помощью установления встречных обязательств бизнеса при получении им государственной поддержки. С 2025 года в Казахстане будет внедрён механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Кандидат на пост президента пообещал принять новый Налоговый кодекс с дополнительными ставками на предметы роскоши.

Другими ближайшими планами являются превращение Транскаспийского международного транспортного маршрута в основное связующее звено, создание на Каспийском море контейнерного хаба, строительство сети приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем и странами региона, строительство новых железнодорожных линий и железнодорожного перехода на китайской границе.

Перемены ждут энергетический сектор. «Мы продолжим создание такой энергетической системы, которая обеспечит потребности людей и запросы промышленности», – пообещал Касым-Жомарт Токаев. Он считает необходимым провести диверсификацию углеводородного производства, увеличить объём производства возобновляемой энергии в 1,5 раза, ввести в эксплуатацию новые газоперерабатывающие заводы. В Казахстане будет достигнут 60-процентный уровень газификации.

Токаев также обещает насытить рынок основными видами нефтепродуктов за счёт наращивания объёмов переработки. В республике будет создан технологический плацдарм для перехода к выпуску высокотехнологичных товаров. «Наука будет переориентирована на новые технологии производства, которые повысят конкурентоспособность Казахстана», – добавил Касым-Жомарт Токаев. Он считает важным приоритетом цифровизацию и обещает, что в казахстанском IT-секторе откроется 150 тыс. новых рабочих мест.

«Страна свободных, образованных и уверенных в себе граждан»

В обозримом будущем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья в Казахстане отметят новоселье, продолжится строительство автодорог.

«Государство несёт прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Наш социальный бюджет продолжает расти – триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят насущные проблемы простых людей. Каждый человек, нуждающийся в поддержке, должен чувствовать персональную заботу государства», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Источник фото: www.akorda.kz/ru

Президент Казахстана подчеркнул, что все 6,5 млн казахстанских детей получат равный доступ к знаниям и цифровым технологиям.

«Дети от двух до шести лет будут полностью охвачены качественным дошкольным воспитанием. Будет создано 1,5 млн комфортных ученических мест, и окончательно решим проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трёхсменного образования. Государство ежегодно модернизирует не менее тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах. Откроем 7 тысяч современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики», – пообещал Токаев.

По его словам, стипендии казахстанских студентов вырастут вдвое, будет решена проблема нехватки мест в общежитиях, студенты получат бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам. На смену лозунгу «Всё для молодёжи» придёт принцип «Вместе с молодёжью». Молодёжная квота, не так давно установленная для парламента страны, будет введена в общественных советах. Для развития молодёжного предпринимательства государство готово предоставлять льготные кредиты.

В области здравоохранения Токаев делает акцент на модернизации онкологической службы. Он обещает, что по всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров, откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Системное развитие получит телемедицина.

«С 2024 года начнём реализацию новой масштабной инициативы «Нацфонд – детям», – заявил президент. – Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд «Қазақстан халқына» не менее семи процентов от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына».

В Казахстане также будет усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в частности, с помощью страхования от безработицы, размер социальных выплат для потерявших работу вырастет до 45% от дохода. Серьёзную поддержку государства получат граждане с особыми потребностями, в особенности дети.

«Ещё раз повторю: все наши социальные расходы – это инвестиции в развитие потенциала нации. Поэтому в своей социальной политике мы будем не просто помогать людям преодолевать жизненные препятствия, а стимулировать их стремление трудиться и повышать собственное благосостояние», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Здоровье граждан и качество их жизни тесно связаны с состоянием экологии. Кандидат в президенты Казахстана пообещал, что за счёт усиления экологического контроля на предприятиях на 20% сократится эмиссия вредных веществ, будет принят новый Водный кодекс, обеспечивающий охрану и очищение рек и озер, вырастет площадь лесов. Во всех крупных городах появится инфраструктура для электромобилей.

«Мы можем и должны сделать нашу страну прогрессивной и конкурентоспособной в современном мире. Уверен, вместе мы построим Справедливый Казахстан – страну свободных, сильных, образованных и уверенных в себе и в своём государстве граждан. Для меня нет ничего важнее, чем интересы государства и благополучие народа, – заявил президент. – Мы обязаны вывести нашу страну на столбовую дорогу развития и прогресса, построить Справедливый Казахстан».

Источник фото: www.akorda.kz/ru

Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает, что предвыборная программа Токаева является «рабочим документом прямого действия».

«Мы привыкли к тому, что предвыборные программы – это всегда набор популистских сюжетов, далеко не всегда обязательных к исполнению. Редкое исключение – это когда программа воспринимается кандидатом и его командой не столько как предвыборный документ, а как документ реальной политики и экономики, который необходимо будет выполнить как прямое руководство к действию», – считает российский эксперт.

Именно к этому типу политических деклараций он относит предвыборную платформу Касым-Жомарта Токаева. На сегодняшний момент сопоставимого с Токаевым по мощи и по потенциалу кандидата в президенты Казахстана нет, поэтому выборы станут своего рода референдумом о доверии президенту. «И он, несмотря на это, очень внимательно отнёсся к формулированию конкретных положений своей программы. Это говорит о том, что он намеревается все их выполнить», – заключает Андрей Серенко.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков выделяет ту часть предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева, которая относится к цифровизации.

«Цифровая инфраструктура позволяет преодолевать расстояния. И подключение даже маленьких городков и посёлков к цифровой инфраструктуре позволит подключиться жителям этих городков и посёлков к современной экономике, используя цифровые методы. К тому же наиболее перспективные отрасли экономики развиваются именно с использованием цифровых форматов, поэтому развитие этой инфраструктуры будет влиять на экономический рост в Казахстане и на наиболее перспективные отрасли экономики. Одновременно это позволит снизить социальную напряжённость, поскольку цифровое равенство и цифровая доступность являются одним из важнейших социальных проблем современного мира», – считает кандидат политических наук.

Марков уверен, что программа президента Токаева получит поддержку большинства граждан Казахстана, которые видят в ней реализацию своих надежд и чаяний.