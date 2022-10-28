Как пережить экономический кризис и что будет после него

Президент Ассоциации "Познаём Евразию" профессор Антонио Фаллико. Фото: Елена Овчаренко

Из-за сложной геополитической ситуации в этом году Веронский форум впервые проходит не в Италии, а в столице Азербайджана.

Президент Ассоциации "Познаём Евразию" профессор Антонио Фаллико в своём выступлении так объяснил смену «адреса» мероприятия:

« Наш ежегодный Евразийский экономический форум впервые не проводится в Вероне.

Проведение Веронского форума в Баку в этом году — это не случайный или конъюнктурный выбор, а начало нового этапа в развитии нашего форума как такового, который уже достиг зрелости и стремится предвосхитить ту фундаментальную роль, которую в краткосрочной и среднесрочной перспективе евразийский мегарегион может играть в международном экономическом и социальном развитии.

Почему Баку? Потому что исторически и культурно он находится в центре пространства между Атлантикой и Тихим океаном; потому что геополитически он находится между Азией и Европой, между древним и новым «Шелковым путем»; и потому , что Азербайджан является перекрестком торговых путей между Европой и Китаем, Южной Азией и Россией.»

Прошедший год был особенно насыщен событиями и изменениями. Как отметил Антонио Фаллико, мы наблюдаем ускорение процессов в мировой экономике, которые ранее развивались слабо или даже незаметно.

Эти изменения в экономике, очевидно, созревали медленно, но переломным моментом, стал мировой экономический кризис 2008 года.

«Это был кризис не случайный и не циклический, а системный. Удар был нанесен по самой системе, то есть глобализированному неолиберализму, не выдержавшему удара, пришлось отреагировать нетипичным образом (вспомним знаменитое количественное смягчение, quantitative easing), чтобы удержать экономику на плаву. Эти своевременные действия позволили спасти то, что можно было спасти, заткнуть дыры, продвинуться вперед, даже если виделись границы этих мер и риски новых серьезных проблем, которые, по сути, проявляются понемногу, одна за другой. Имеются в виду, например, инфляция и другие факторы, препятствующие росту и развитию»- , заявил Антонио Фаллико.

По его мнению , 2008 год выявил необходимость глубокой смены неолиберальной модели развития и одновременно начàла формирования новой экономической системы.

Как будет выглядеть эта модель? Будет ли она уникальной?

« Я думаю, что у нас пока нет ответов. Любой, кто мог бы их дать , уже сейчас может, безусловно, претендовать на Нобелевскую премию по экономике. Сейчас мы можем лишь предсказать некоторые частичные элементы контура будущей экономической модели. Я не утверждаю, что и неолиберализм, и глобализм исчезнут. Конечно , нет. Они просто поменяют свою природу, потеряют монопольное положение, которое еще несколько лет назад было бесспорным, -“ считает Фаллико.

Одной из наиболее актуальных тенденций нового времени, ускорение которой мы смогли наблюдать за последние 12 месяцев, является регионализация глобализации, оперативно отвечающая на необходимость как сокращения производственных цепочек, так и перестройки более нейтральных цепочек поставок.

Сейчас эта тенденция становится все более очевидной.

Каково будет значение этого термина? Он будет претендовать на объединение двух тенденций: отказ от глобализации в предыдущей версии, которая воспринимала мир как единственный единый рынок, управляемый сходящимися и едиными правилами и положениями, и растущая 1сегментации мира на географические макрорегионы. Внутри этих макрорегионов сохраняется тенденция создания и развития единых норм и правил. Иными словами, в пределах этих обширных территорий экономика и торговля имеют тенденцию к максимальной либерализации, но вовне возводятся разного рода защитные системы.

«Мы можем видеть, например, закрепление Атлантического полюса, включающего в основном Западную Европу и Северную Америку, с различными дополнениями, например, Австралией и Японией, - сказал выступающий,- Мы видим китайский полюс, фокусом которого стал проект «Один пояс, один путь» или «Новый Шелковый путь». Вокруг Персидского залива возникает полюс со своими интересами ( тут значима роль Совета сотрудничества стран Персидского залива); Индия с ее почти полуторамиллиардным населением является ещё одним центром и вскоре станет второй по величине мировой экономической державой после Китая. Мы видим возросшую роль Евразийского экономического союза, который так или иначе привлекает большинство стран бывшего СССР. Мы видим расширение пространств регионального сотрудничества в Латинской Америке и Африке.

В этом контексте в последние месяцы мы наблюдаем консолидацию различных международных организаций, в том числе БРИКС и ШОС».

БРИКС приобрел новый потенциал развития. Между подготовкой и итогами его последнего саммита, состоявшегося в конце июня 2022 года, существует заметная разница - как между простой консультативной организацией, какой он был раньше, и платформой для согласования нового типа с потенциалом развития и амбициями в коммерческом секторе и секторе инвестиций. Если раньше расширение БРИКСа было гипотетической перспективой, то теперь официальную заявку на членство подали Аргентина и Иран. Саудовская Аравия, Египет и Турция уже начали двигаться в этом направлении. Фаллико отметил : единственные, кого там не хватает, это Индонезия, Нигерия, Пакистан и, с некоторыми оговорками, Мексика, чтобы структура объединила высшие силы -/экономические, политические и демографические, глобального и регионального масштаба - вне западного контекста.

Можно ли было представить это год назад? Нет.»

Может ли эта тенденция развития отразиться на экономике и финансах? Еще бы, особенно если проанализировать различные идеи и инициативы, звучавшие на недавнем саммите БРИКС, включая обсуждение платежных и инвестиционных механизмов.

Текущие события, направленные на формирование новых глобальных экономических моделей, не являются стремительными и тем более линейными. Даже внутри мегарегионов налицо противоречия и сильная конкуренция.

Изучая западные тенденции, можно выделить важные отличия. Если в Соединенных Штатах борьба с инфляцией, ведущей к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой, является приоритетом, то в Европе и Японии, где инфляция не наблюдалась в течение четырех десятилетий, процентные ставки остаются относительно низкими при сохранении экономического роста, отмеченном очень высокими ценами на сырье, в частности, на энергию и продукты питания.В результате доллар укрепляется, а фунт стерлингов, евро и иена падают, что непосредственно влияет на другие секторы экономики. Например, предусматривается перенос заводов и производственных площадок из Европы в Северную Америку.

Профессор отметил важную и приоритетную тенденцию: национальный эгоизм начинает преобладать над общим интересом, что можно увидеть, например, в противопоставлении интересов в биноме доллар/евро. Все начинают играть в свою игру, не только западные страны, но и Китай, Индия, арабские страны и многие другие.

Пессимистический взгляд на разрушенный и разделенный мир не лишен альтернативы.

Из системного кризиса, развивающегося с 2008 года, со взлетами и падениями, мы можем выйти, приняв многополярный мир , но без «исключительных» стран или вассалов или даже колоний, признав интересы и экономическую и геополитическую роль каждой страны и группы стран без дискриминации и исключений.

Кроме того, отсутствие дискриминации не означает отсутствие конкуренции.

Только так можно будет преодолеть нынешний негативный контекст и несостоятельную неолиберальную экономическую модель, и в то же время обеспечить безопасность и процветание планеты. Здесь решающую роль играет Большая Евразия, простирающаяся от Атлантики до Тихого и Индийского океанов.

Что в итоге? Куда двигаться и что делать? По мнению профессора Фаллико,

деловой мир с его промышленной, коммерческой, финансовой и экономической структурой на международном уровне обязан направить свою энергию, чтобы попытаться, несмотря на сегодняшние трудности, объединиться, а не разделяться, создавать, а не разрушать, приносить богатство, процветание, а не бедность и запустение. Экономическая дипломатия может и должна заставить глобальную политическую и геополитическую надстройку разделить актуальность запуска многополярной стратегии для обеспечения спасения планеты Земля, безопасности и процветания человечества.

Перспектива, конечно, сложная, но она есть и, на самом деле, более привлекательная, чем нынешняя модель, которая устарела , заржавела и стала замкнутой геополитической системой.