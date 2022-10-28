Росгвардейцы уничтожили за десять дней 200 солдат ВСУ

За 10 дней авиация Росгвардии выполнила 58 полетов на комплексах беспилотной авиации.

«В ходе полетов был обнаружен командный пункт, склад боеприпасов, автомобильная и бронетехника, РСЗО ГРАД, укрытия и места скопления живой силы противника общей численностью около 200 человек. Координаты целей оперативно переданы на пункт управления», - отметили в Росгвардии.

По целям, что выявили операторы беспилотника артиллерия Росгвардии при поддержке Вооруженных сил России нанесла 50 огневых ударов.

В ходе боевой работы артиллеристы поразили: 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, 5 взводных опорных пунктов, 5 скоплений вооружения и военной техники, пункт управления, гаубицу Д-30, наблюдательную вышку с радиолокационной станцией, реактивную систему залпового огня, 9 минометов, артиллерийский взвод и 4 бронеавтомобиля.

Отметим, что бойцы Росгвардии в зоне СВО ежедневно заступают на охрану режимных предприятий и объектов, проводят разминирование местности и адресные проверки.

Только в Херсонской области инженерно-технические подразделения Росгвардии уничтожили свыше 2000 непригодных для использования боеприпасов ВСУ. В их числе: 549 снарядов калибром 150 мм для пушки Т-12, 872 артиллерийских снаряда калибром 152 мм, 176 танковых снарядов калибром 125 мм, 40 мин калибром 120 мм, 50 гранат Ф-1.