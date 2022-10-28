Победительницей конкурса MISS MAXIM-2022 стала Миля Нургалиева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выбрать самую ослепительную красавицу из двух тысяч девушек - миссия почти невыполнимая. Но читатели MAXIM и компетентное мужское жюри с ней справились на ура: вечером 26 октября в столице состоялся финал конкурса "MISS MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ", где голову победительницы наконец увенчали роскошной короной.

В этом году самый горячий конкурс красоты длился аж девять месяцев, и на первом этапе судьбу чаровниц решали интернет-голосованием. Так появилась сотня претенденток, которых позвали на кастинг в Москву. Целых три дня редакция журнала, не щадя себя, рассматривала и фотографировала прибывших со всей России красавиц. И после ожесточенных баталий наконец определились 10 финалисток «Мисс Максим-2022» - фото участниц не оставят равнодушными.

Именно эти участницы вышли на сцену конкурса, где по очереди предстали перед гостями и ведущим финала - бессменным главредом MAXIM Александром Маленковым.

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал «Мисс Максим-2022» был грандиозным. Чтобы ничего не отвлекало от женской красоты, девушек облачили в самые крошечные костюмы: трусики, бюстгальтеры, пояса и туфли-шпильки. Все наряды оказались из магазина для взрослых, поэтому без ремней, ошейников и плёток не обошлось. Впрочем, конкурс MAXIM на звание самого пуританского никогда и не претендовал. Скромно? - Нет! Эффектно? - Да!

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В какой-то момент показалось, что определить лучшую невозможно и надо срочно штамповать еще 9 корон. Но члены жюри - певец Родион Газманов, актер Владимир Селиванов, спортивный блогер Алексей Столяров и другие ценители женской красоты всё же смогли взять себя в руки и выбрать победительницу: самой горячей девушкой страны стала обворожительная Миля Нургалиева из Москвы. Официально, она теперь победительница «Мисс Максим-2022». Второе место и звание вице-мисс заслужила Юлия Филиппова из Санкт-Петербурга, а на третьем месте оказалась Александра Александрова - тоже москвичка. Поздравляем!

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал конкурса MISS MAXIM-2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ