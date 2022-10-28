Мобилизованные кузбассовцы отправились на службу от мемориала Воину-освободителю

В Кузбассе появилась новая традиция – провожать военнослужащих возле мемориала, увековечившего имена героев-сибиряков. Фото: Константин Полюцкий.

Кузбасс 28 октября проводил на службу новых призывников. Всего с начала объявления частичной мобилизации из региона в центры учебной подготовки отправились 12 групп военнослужащих. Бойцов традиционно проводили с площади у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. Во время торжественной церемонии воспитанники Президентского кадетского училища пронесли перед призывниками знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в регионе в первые месяцы Великой Отечественной войны. С напутственными словами к землякам обратился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы провожаем вас для выполнения одной из важнейших задач - защитить свою страну, своих родных и близких. Не один раз приходили к России с оружием, и всегда это заканчивалось нашей победой. Я уверен, так будет и сейчас. На этой площади увековечены имена героев-сибиряков, отвоевавших страну у фашистов и прославившихся во время Великой Отечественной войны. Вы повторяете подвиг своих дедов и прадедов. Противник очень серьезный, мы должны противопоставить ему не только мужество и храбрость, но тактические знания и боевую мощь, слаженность действий, взаимовыручку. Мы верим в вас и ждем с победой. И будем заботиться о ваших семьях, предоставляя всесторонние меры поддержки», - подчеркнул губернатор.

С начала объявления частичной мобилизации из региона в центры учебной подготовки отправились 12 групп военнослужащих. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

СИБИРСКИЙ ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ ПРЕВЗОШЕЛ ОРИГИНАЛ В БЕРЛИНСКОМ ТРЕПТОВ-ПАРКЕ

Официально мемориал Воину-освободителю откроется 3 ноября. Но уже сейчас он стал знаковым и символичным местом для всех кузбассовцев. На аллее памяти увековечены имена трех тысяч сибиряков, отстоявших победу в Великой Отечественной войне и в других сражениях. Среди них – не только жители Кузбасса. На мемориальных досках перечислены все Герои Советского Союза, полные кавалеры Орденов Славы и Герои России из двенадцати регионов: десяти регионов Сибирского федерального округа, а также Бурятии и Забайкалья. Прежде, чем отправиться на службу, мобилизованные и добровольцы отдают дань своим героическим земляками и обещают, что будут достойны их памяти.

Центральная фигура мемориала полностью воспроизводит памятник Воину-освободителю в Берлине. И это не случайное сходство. Уроженец села Вознесенка Тисульского района Кемеровской области Николай Иванович Масалов во время штурма Берлина в 1945 году вынес из-под огня трехлетнюю немецкую девочку. Этот подвиг послужил сюжетом для создания памятника Воину-освободителю, установленному в берлинском Трептов-парке.

С напутственными словами к землякам обратился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Создавая свой мемориал Воину-освободителю, кузбассовцы решили установить точную копию монумента рядом с Президентским кадетским училищем в Кемерове. Сибирский монумент по высоте и по масштабности превзошел берлинский мемориал. Высота скульптуры в Трептов-парке - 32 метра, в Кемерово – 37. В остальном кузбасский Воин-освободитель в точности повторяет берлинский монумент. С торжественной церемонии открытия памятника 3 ноября в Кузбассе стартует серия мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской битвы,

«Наши отцы и деды сделали все во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить нашу страну и весь мир от нацизма. Они были уверены, что уничтожили его. Но, к сожалению, сегодня нацизм воспрянул снова. К сожалению, на Украине, - отметил во время построения мобилизованных кузбассовцев губернатор Сергей Цивилев. - И как во время Великой Отечественной войны Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Вы идете защищать нашу страну, защищать детей, матерей, женщин. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет Кузбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг».

Центральная фигура мемориала полностью воспроизводит памятник Воину-освободителю в Берлине. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Пока мобилизованные и добровольцы будут нести службу, их семьи получат максимальную заботу и поддержку. Губернатор Сергей Цивилев пообещал, что никто из родственников бойцов не останется без внимания. Отправляясь в зону спецоперации, военнослужащие получают от региона по 200 тысяч рублей. Кузбасские власти не только установили одну из самых высоких в Сибири выплат участникам СВО, но и оперативно перечисляют деньги бойцам – этот вопрос глава региона держит на личном контроле.

За семьей каждого мобилизованного закреплен социальный работник. Специалисты помогут устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, организовать уход за пожилыми родственниками или инвалидами, а также решить любые возникающие бытовые проблемы.

По распоряжению губернатора в регионе введены дополнительные меры поддержки семей кузбасских бойцов. Детей военнослужащих обеспечили бесплатным питанием: горячие обеды в школах получают ученики 5 – 11 классов, а также студенты колледжей и средне-специальных учебных заведений. Студентам этих организаций, обучающимся по контракту, компенсируют плату за учебу. Иногородним учащимся предоставляется право бесплатного проживания в общежитиях, им также оплатят из областного бюджета проезд на междугороднем транспорте. Дошкольникам в приоритетном порядке предоставляют места в детских садах, а их родителей освобождают от оплаты не только за детсад, но и за дополнительные занятия в кружках и секциях. Для детей бойцов организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях. Кроме того, регион освободил военнослужащих от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.

Во время торжественной церемонии воспитанники Президентского кадетского училища пронесли перед призывниками знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

При региональном мобилизационном штабе создана специальная интендантская служба: она отвечает за то, чтобы кузбасские бойцы были обеспечены всем необходимым. Каждый призывник, отправляющийся в зону СВО, получает от Минпромторга Кузбасса индивидуальный комплект, подобранный с учетом его размера одежды и обуви. В комплект входят спальный мешок, хоба, носилки, утепленные шапка, тельняшка, сапоги, перчатки, дождевики, балаклавы, носки. Мобилизованным также выдают налобный фонарь и батарейки к нему, изотермический коврик для сна, нож, фляжку, котелок, термос, тактический рюкзак, тактические очки и перчатки, ремень и аптечку. При необходимости бойцы получают даже матрасы, подушки и одеяла.

Помощь для мобилизованных земляков собирают и крупные предприятия, и обычные жители. Кузбассовцы приносят теплые вещи, продукты и предметы личной гигиены, женщины вяжут теплые носки для бойцов. Уже 19 предприятий области оперативно переформатировали производство под военные нужды и наладили выпуск дождевиков, спальных мешков, балаклав, рукавиц и шапок.