Доллар потерял доверие и статус мировой валюты

Жиль Реми

Доллар больше не может быть международной валютой. Это связано с потерей доверия с нему и процессом дедолларизация, который идёт в мире. Об этом на XV Веронском Евразийском экономическом форуме заявил Жиль Реми - Президент - генеральный директор CIFAL Groupe.

CIFAL Group - одна из старейших и важнейших французских компаний, оказывающих услуги в сфере международной торговли и поддержки экспорта. Она является эталоном операционной коммерческой поддержки французских и европейских промышленных групп в России и по всей Центральной Азии. CIFAL также активно работает на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Специализируется на бизнесе в сфере энергетики и сложных инфраструктурных проектах.

После начала спецоперации на Украине в крупном бизнесе и партнёрских связях, которые нарабатывались десятилетиями, пришлось многое перестроить, заявил Жиль Реми. В сфере промышленной энергетики это означает создание принципиально иной бизнес-модели, что связано с разделением «на тех, кто под санкциями, и тех, кто навязывает эти санкции. Мы работаем, но создаётся не просто новое партнёрство, а рождается новый мир», – подчеркнул французский бизнесмен. Успешно развивавшийся бизнес был передан инвестиционным российским фондам, теперь необходимо выстраивать новые отношения.